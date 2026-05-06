Un anno di Prevost, il papa che è diventato Leone che ora tutto il mondo ama e rispetta

Foto: Ansa foto / ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT, TOEPA, PITALY (gennaio 2026)

Festeggerà a Napoli

Il primo compleanno da Pontefice coincide con la visita nel capoluogo partenopeo e a Pompei. Un Pastore amato molto dai giovani

Festeggerà simbolicamente a Napoli, dopodomani, Robert Prevost la sua elezione al pontificato come Papa Leone XIV avvenuta l’8 maggio di un anno fa. Il primo Papa americano, successore di un Pontefice empatico e carismatico come Francesco, che a distanza di un anno è amato e rispettato da tutti.

Il Papa agostiniano

Agostiniano, Robert Francis Prevost è stato creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 30 settembre 2023. In quel periodo e fino alla sua elezione al soglio pontificio, ricopriva importanti incarichi a Roma, all’interno della Curia Romana.

Prima di essere chiamato in Vaticano, ha servito per molti anni in Perù, dove è stato Vescovo di Chiclayo (2014-2023) e Amministratore Apostolico di Calla.

Il Papa del sorriso e della semplicità

Sobrio e riservato, ma non per questo poco empatico, Papa Leone XIV ha riaffermato alcuni concetti della tradizione ecumenica. Ha ribadito la centralità della vita, il no alle famiglie non eterosessuali e all’aborto, ma ha conquistato tutti con la sua semplicità e il suo sorriso. Ha condannato fermamente la guerra in corso in Iran e risposto con altrettanta sobrietà alle critiche di Trump. Nel corso del lungo viaggio in Africa ha voluto sottolineare come la missione evangelica guardi ai continenti più poveri ma anche più ricchi di genuinità. Ha sempre rispettato la laicità delle istituzioni e risulta essere molto amato soprattutto dai giovani. Ha ripristinato alcune tradizioni, come la permanenza nella residenza di Castelgandolfo e vive, a differenza del suo predecessore, in Vaticano.

Il viaggio a Napoli

Papa Leone arriverà alle 9 di mattina elicottero a Pompei per rendere omaggio alla Madonna nel giorno della sua festa. Arriverà intorno alle 15,15 alla Rotonda Diaz e poi si recherà al Duomo per essere ricevuto dal Cardinale Mimmo Battaglia e dal clero.

Intorno alle 17 è previsto l’arrivo in Piazza del Plebiscito per il saluto ai fedeli e il messaggio alla città e subito dopo una visita alla Basilica di San Francesco di Paola per un saluto ai frati minimi. Subito dopo, sempre in elicottero, rientrerà in Vaticano. Attese almeno trentamila persone in piazza. Scuole chiuse.