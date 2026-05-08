Un anno da Leone: a Napoli la “festa” per Papa Prevost. Meloni: “Un faro nelle incertezze del mondo”

Foto: Imagoeconomica / VATICAN MEDIA (2 luglio 2025)

Un giorno speciale

E’ il giorno di Papa Prevost, un anno da Leone XIV che il Pontefice festeggerà con un bagno di folla a Napoli. “Habemus Papam. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi”, è il primo messaggio che arriva, di prima mattina, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo”, conclude la premier in un post sui social.

Papa Leone XIV e il primo anno da festeggiare a Napoli

Leone XIV “festeggia” il suo annverario oggi, tra Pompei e Napoli. Il Pontefice – proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata venerata nel santuario di Pompei -, arriverà in elicottero nella città mariana. Sarà ricevuto dall’arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio, monsignor Tommaso Caputo e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi assieme ad altre autorità civili. Poi, nella Sala Luisa Trapani, il Papa incontrerà le Opere di Carità, un momento di prossimità solidale con persone provenienti da contesti di disagio sociale, ospiti dei diversi Centri del Santuario. Quindi alle 9.30 a bordo di un’auto scoperta si dirigerà in piazza Bartolo Longo.

La visita nel santuario di Pompei

Il Papa entrerà nel Santuario per adorare il Santissimo e alle 10 renderà omaggio a San Bartolo Longo, fondatore del Santuario mariano, nella cappella a lui dedicata. Nella Cappella della Riconciliazione il Pontefice riceverà il saluto dei sacerdoti della prelatura di Pompei e del Santuario. Infine alle 10.30 presiederà la messa in piazza Bartolo Longo che sarà conclusa alle 12 con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Alle 15 Leone XIV partirà in elicottero verso Napoli. A Napoli il Pontefice arriverà in elicottero nel pomeriggio , atterrando sulla Rotonda Diaz attorno alle ore 15.15. Mezz’ora più tardi, si svolgerà in cattedrale l’incontro con il clero e i rappresentanti della vita consacrata, durante il quale il cardinale arcivescovo Domenico Battaglia pronuncerà un discorso di saluto, cui seguirà quello di Leone XIV.

Alle 17.15 il Vescovo di Roma raggiungerà piazza del Plebiscito per il saluto ai fedeli. Nella Basilica di San Francesco di Paola saluterà la comunità dei Minimi e alcune autorità, poi verso le 17.30 l’arcivescovo e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi saluteranno il Pontefice che successivamente terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica.

L’incontro con i volontari

Come primo atto a Pompei, Leone incontrerà quattrocento circa quattrocento persone che si occupano di opere di carità tra volontari, ragazzi, accolti nei diversi centri del Santuario. Nel dettaglio, si tratta di 140 minori e adolescenti che arrivano da contesti di disagio sociale spesso affidati dai Tribunali, bambini del centro educativo Beata Vergine gestito dalle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Componenti delle cinque case famiglie gestite dalla comunità Giovanni XXIII, dalla fondazione Giuseppe Ferraro, la fraternità di Emmaus, poi ragazze madri, e poveri che ogni giorno gravitano attorno al santuario e ricevono assistenza. Il Papa ascolterà alcune testimonianze poi terrà un discorso.