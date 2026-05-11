Turista americano prende a sassate una foca hawaiana: “La multa non mi interessa, sono ricco”

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Il video

Un turista 37enne americano è stato ripreso in video mentre lanciava sassi contro una foca monaca nella costa di Lahaina, sull’isola hawaiana di Maui. Si tratta di una specie in via d’estinzione e amata dagli abitanti del posto. Le riprese dell’uomo, che ha colpito in testa l’animale, sono state effettuate da Kaylee Schnitzer che si trovava li e che ha assistito alla scena in prima persona. Nel video si vede che il turista prende una pietra grande come una noce di cocco, la scaglia e colpisce in testa la foca. Secondo il The Independent, la donna si è confrontata con l’uomo e ha chiamato le forze dell’ordine, ma lui ha risposto in modo incredibile: «Non mi interessa. Multatemi pure, sono ricco».

Successivamente, il turista è stato fermato dagli agenti della Divisione per la Conservazione e la Tutela delle Risorse (Docare) che, dopo aver ricevuto la rihiesta di un avvocato da parte dell’imputato, ha affidato il caso alla National oceanic and atmospheric administration (Noaa). Al momento, le condizioni della foca sono ancora da accertare, visto che si trova ancora sotto osservazione.

Turista americano colpisce una foca con una pietra: «Multatemi. Sono ricco, non mi importa»

Anche se il turista ha affermato di essere ricco e di non avere problemi a pagare una sanzione pecuniaria, il capo della Docare ha ricordato che «da precedenti incidenti legati alle foche monache, sappiamo che alcune delle multe inflitte dalla NOAA sono state ingenti». E infatti, oltre a una multa di 50mila dollari, l’uomo rischia un anno di reclusione in una prigione federale. Nel frattempo, le investigazioni vanno avanti.

Anche il sindaco Richard Bissen Jr. è intervento sulla vicenda sostenendo che «non è questo il tipo di visitatore che accogliamo a Maui». Poi ha aggiunto: «Diamo il benvenuto ai visitatori rispettosi che comprendono che il nostro ambiente culturale e la fauna selvatica devono essere trattati con cura e con spirito di aloha. Comportamenti come questo non saranno tollerati». Intanto, il dipartimento del Territorio e delle Risorse Naturali (Dlnr) ha spiegato che è illegale molestare, attaccare o ferire le foche monache. Inoltre, si deve mantenere una distanza di sicurezza di 15 metri da quelle adulte e di 45 dai cuccioli.