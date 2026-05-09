Trump riparla al “Corriere” ma non cita la Meloni: “L’Italia non c’è stata quando avevamo bisogno”

Foto: Ansa / Aaron Schwartz

Lo spostamento delle truppe

Donald Trump “sta ancora prendendo in considerazione” la possibilità di spostare le truppe dall’Italia. L’ha affermato in un’intervista esclusiva con Viviana Mazza al Corriere della sera, rifiutandosi di commentare la possibilità di uno spostamento di militari anche dalla Germania verso il fronte est dell’Alleanza atlantica. Quando gli è stato chiesto perché avesse pubblicato su Truth social una vecchia intervista di Matteo Salvini con Breitbart, in cui il leader leghista parlava della difesa dei i valori occidentali, Trump ha risposto: «Perché lo ritenevo appropriato».

Quando gli è stata fatta una domanda a proposito di Giorgia Meloni, a seguito della visita di Marco Rubio a Roma, il presidente americano ha sostenuto che «l’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese». Un’uscita piuttosto strana, visto che il segretario di Stato Usa ha definito «ottimo» l’incontro con la premier «per rafforzare la duratura partnership strategica Usa-Italia».

L’intervista del Corriere a Trump che attacca l’Italia: “Non c’era quando avevamo bisogno di lei»

Quando l’intervistatrice ha fatto notare che il nostro Paese potrebbe mettere a disposizione le proprie imbarcazioni dragamine, a seguito del cessate il fuoco in Iran, Trump ha ribadito la sua posizione senza dare ulteriori spiegazioni approfondite: «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno». Se da un lato i suoi emissari cercano un apertura con un governo europeo di destra, dall’altra lui fa l’offeso. Evidentemente non ha digerito le critiche della premier, che ha definito «inaccettabili» gli attacchi di The Donald a Papa Leone XIV. Quanto alla lettera di risposta dell’Iran che sarebbe dovuta arrivare la scorsa notte, il presidente americano ha replicato di non voler commentare nel merito della questione per il momento.