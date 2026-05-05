Sviolinata di Nardella per Schlein nel giorno del compleanno. Gli auguri sono virali, ma i sondaggi gelano Elly

Suona che ti passa

Il Dario Nardella in versione romanticismo fa una sviolinata ad Elly Schlein nel giorno del suo compleanno, oggi 5 maggio. Lo aveva fatto anche quattro anni fa a dimostrazione che il suonator cortese non ha perso la peculiarità alle sviolinate per la sua segretaria. Così nel corso di “Un giorno da pecora” l’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze dà vita a un momento curioso durante la trasmissione radiofonica. Intervenuto in diretta, Nardella ha dedicato alla leader del Partito Democratico un augurio “in musica”, suonando il violino — una delle sue passioni più note.

Un siparietto ironico che unisce politica e spettacolo, trasformando un semplice compleanno in un momento virale. Ed Elly ne ha bisogno.

Gli auguri @ellyesse per il suo compleanno…in musica. A farglieli @DarioNardella , che ha imbracciato il violino e ha ’suonato’ ‘Tanti Auguri a te’ per i 41 della leader Pd. “Li ho suonati in modo particolare, con la cosiddetta ‘cadenza speciale’, un piccolo virtuosismo…” pic.twitter.com/vqSjdVm0zS — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) May 5, 2026

La sviolinata di Nardella per Elly

Non una versione qualsiasi, ci tiene a precisare Nardella in questo “teatrino”. «Li ho suonati in modo particolare, solo per lei, non lo avevo mai fatto», ha spiegato, precisando poi il dettaglio tecnico: l’aggiunta della “cadenza speciale”, un piccolo virtuosismo finale per personalizzare gli auguri. La sviolinata servirà ad addolcire la vita alla segretaria? Chissà. La situazione del campo largo non le sorride. La situazione della sua leadeship del campo largo meno che mai. E proprio oggi infatti una rilevazione del giovane istituto di sondaggi Yoodata non rappresenta certo un bel regalo di compleanno per Elly. I primi scenari di ipotetiche primarie del centrosinistra danno Giuseppe Conte in testa, come già in altre rilevazioni. Ma c’è dell’altro, la conferma o sgambetto alla segretaria del Pd arriverebbe direttamente da quella Silvia Salis, sindaca di Genova e astro nascente del campo largo. Questa è l’analisi redatta nell’ultimo sondaggio realizzato da Yoodata.

Il sondaggio nefasto per Elly

“L’eventuale presenza di Silvia Salis nelle primarie allargate del centrosinistra, secondo le valutazioni demoscopiche di Yoodata, potrebbe sottrarre a Elly Schlein una quota decisiva di voto Pd, rendendo più probabile la vittoria di Giuseppe Conte”, ha spiegato a Libero Alessandro Amadori, il direttore scientifico di Yoodata. “Le rilevazioni più recenti- ha sottolineato – mostrano che il bacino potenziale di Salis coincide in larga parte con quello della segretaria Pd, soprattutto tra elettori urbani, progressisti e sensibili ai temi civili”. La sviolinata ci vuole per rifrancare lo spirito della Schlein, alle prese con primarie, legge elettorale, problemi del campo largo. Suona, suona, qualcosa resterà…