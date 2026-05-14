Supermedia Youtrend, aria pesante per il campo largo (-04%), FdI e Lega in crescita. Altro che avviso di sfratto

Scendono Pd e 5Stelle

Ancora cattive notizie per il campo largo con Pd, 5Stelle e Avs in calo. Sempre buone le performance di Fratelli d’Italia che continua a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani. È l’ultima fotografia scattata da Youtrend per l’agenzia Agi con la supermedia sondaggi. Il dato di maggiore rilievo e triste, per chi continua a parlare di avvisi di sfratto per il governo e difficolta della premer Meloni, è la crescita di FdI. Sempre in testa alla classifica, conquista un ulteriore 0,2% piazzandosi al 28,4. Nelle ultime due settimane il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (0,4%) mentre il Campo largo è arretrato della stessa misura.

Supermedia sondaggi, brutte notizie per il campo largo. FdI cresce dello 0,2%

Buoni i risultati degli alleati. Forza Italia è stabile all’8,2%. La Lega di Salvini è quotata al 7,3% conquistando un lusinghiero 0,3%. Cifre che smentiscono le previsioni di emorragie elettorali per la scesa in campo con un suo partito del generale Vannacci.

Sul fronte opposto tira un brutto vento. In testa, stando al sondaggio Youtrend, ancora il Pd di Elly Schlein che però risente delle turbolenze interne con l’attivismo dei moderati all’opposizione interna e gli sgambetti di Renzi con la messa in campo della sindaca di Genova Silvia Salis. Il Nazareno perde lo 0,4% – il dato peggiore della supermedia – e si attesta così al 22%. Dietro c’è il Movimento Cinque Stelle, che perde lentamente terreno. Giuseppe Conte scende dello 0,2% e deve accontentarsi del 12,6%. Negativa anche la performance di Avs. La coppia inossidabile Fratoianni-Bonelli perde lo 0,1% e si attesta al 6,4%.

Per finire Futuro Nazionale al 3,6% (+0,2), Azione al 3% (-0,1), Italia Viva al 2,5% (+0,1), +Europa all’1,6% (+0,1), Noi Moderati 1,2% (+0,1).