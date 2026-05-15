Sub morti alle Maldive, recuperato un solo corpo. Il maltempo ferma le ricerche, riprenderanno domani

Foto: Ansa / ANSA, PARCHIVIO, PWEBEXT (14 maggio 2026)

La tragedia

Per ora è stato recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta lunga 60 metri: è del padovano Gianluca Benedetti (nella foto Ansa). Si ritiene che anche gli altri quattro sub italiani morti alle Maldive si trovino nella stessa cavità. Le operazioni di recupero sono state interrotte a causa del maltempo: riprenderanno domani. Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti dopo la tragica immersione nell’atollo di Vaavu sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l’accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso.

Tragedia alle Maldive, recuperato un solo corpo

Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità. Le vittime sono – oltre a Benedetti – Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, e i piemontesi Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Gli altri 20 italiani che partecipavano alla spedizione “stanno bene” e “sono assistiti dall’ambasciata italiana a Colombo”, fa sapere la Farnesina. Restano molti i punti da chiarire, per questo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

Il maltempo ferma le ricerche, si riprenderà domani

La grotta “si divide in tre segmenti comunicanti tra loro”, spiega l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh. I sommozzatori della Guardia costiera maldiviana sono riusciti a esplorare soltanto i primi due ambienti prima di dover risalire per rispettare i tempi di decompressione. Domani, dice sempre Francovigh, “è prevista una nuova immersione” per tentare di raggiungere il terzo ambiente della cavità. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma la sospensione temporanea delle ricerche nell’arcipelago: “È una disgrazia che ha colpito il nostro Paese. Faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri connazionali”. La Farnesina, intanto, ha disposto l’invio di ulteriore personale a Malé per rafforzare il supporto alle famiglie e alle operazioni sul posto.

Si ritiene che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta