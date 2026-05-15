La tragedia
Sub morti alle Maldive, recuperato un solo corpo. Il maltempo ferma le ricerche, riprenderanno domani
Per ora è stato recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta lunga 60 metri: è del padovano Gianluca Benedetti (nella foto Ansa). Si ritiene che anche gli altri quattro sub italiani morti alle Maldive si trovino nella stessa cavità. Le operazioni di recupero sono state interrotte a causa del maltempo: riprenderanno domani. Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti dopo la tragica immersione nell’atollo di Vaavu sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l’accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso.
Tragedia alle Maldive, recuperato un solo corpo
Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità. Le vittime sono – oltre a Benedetti – Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, e i piemontesi Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Gli altri 20 italiani che partecipavano alla spedizione “stanno bene” e “sono assistiti dall’ambasciata italiana a Colombo”, fa sapere la Farnesina. Restano molti i punti da chiarire, per questo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.
Il maltempo ferma le ricerche, si riprenderà domani
La grotta “si divide in tre segmenti comunicanti tra loro”, spiega l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh. I sommozzatori della Guardia costiera maldiviana sono riusciti a esplorare soltanto i primi due ambienti prima di dover risalire per rispettare i tempi di decompressione. Domani, dice sempre Francovigh, “è prevista una nuova immersione” per tentare di raggiungere il terzo ambiente della cavità. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma la sospensione temporanea delle ricerche nell’arcipelago: “È una disgrazia che ha colpito il nostro Paese. Faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri connazionali”. La Farnesina, intanto, ha disposto l’invio di ulteriore personale a Malé per rafforzare il supporto alle famiglie e alle operazioni sul posto.
Si ritiene che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta
La grotta in cui è avvenuto l’incidente è conosciuta dagli esperti subacquei della zona. “L’imboccatura è grande almeno 15 metri e all’interno si percorre uno spazio lungo quanto un campo da calcio”, ha raccontato a LaPresse Antonio Mangone, istruttore subacqueo che per anni ha lavorato alle Maldive e e che ben conosce il sito dell’immersione. Il presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, ha espresso il proprio cordoglio al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano, assicurando che “la ricerca dei quattro subacquei dispersi resta la massima priorità”. Forti venti e un’allerta meteo gialla hanno interrotto le attività in cui sono impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo per monitorare dall’alto lo specchio di mare. Un’operazione “ad alto rischio”, l’ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene, infatti, che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. La polizia locale e la Procura di Roma hanno avviato indagini, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute.
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