Stalking e violenza sessuale, arrestato l’arciere della nazionale paralimpica. Chi è Matteo Bonacina

Foto: youtube / Comitato Italiano Paralimpico (maggio 2025)

Bufera sul campione

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. A riportare la notizia è il quotidiano ‘la Repubblica’, secondo cui Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024.

Le accuse al campione paralimpico

“Ha preteso da un’atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024 – si legge – Durante gli stessi Giochi, ha cercato di violentare un’altra azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava”. Non solo. Secondo le accuse Bonacina avrebbe anche inviato alle atlete immagini intime. “È su questo materiale che si concentra una parte rilevante dell’indagine. Le testimonianze delle vittime – scrive il quotidiano – insieme ai dati analizzati dalla postale, consentono di ricostruire frequenza e modalità dei contatti”. I suoi comportamenti si sono protratti dal 2013 per diversi anni, generando un clima di ansia e continua agitazione nel contesto sportivo agonistico frequentato.La misura è stata eseguita dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma.

La carriera sporiva di Matteo Bonacina

Matteo Bonacina ha conquistato diversi titoli e medaglie nel tiro con l’arco paralimpico, soprattutto nella categoria compound open/W2. Il risultato più importante della sua carriera arriva ai Mondiali di Pilsen, in Repubblica Ceca, dove conquista: la medaglia d’oro individuale nel compound open, il titolo mondiale paralimpico. Bonacina ha vinto più volte il campionato italiano assoluto paralimpico nel compound open: titolo italiano 2021, titolo italiano 2022. Nel corso della carriera ha anche conquistato l’oro a squadre agli Europei 2014, l’argento individuale agli Europei e diverse medaglie continentali nel para-archery. Tra i risultati internazionali più importanti sono stati l’argento a squadre ai Mondiali di Bangkok, il bronzo a squadre ai Mondiali 2015, varie medaglie in Coppa del Mondo e tornei. Ha rappresentato l’Italia alle Paralimpiadi di Rio 2016 e alle Paralimpiadi di Parigi 2024.