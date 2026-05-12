Sondaggio Bitimedia, non c’è partita per chiunque guidi il campo largo: Meloni stravincerebbe contro tutti. Conte il peggiore

Scontri tra leader: 3 scenari

Non ce n’è per nessuno. Giorgia Meloni vincerebbe contro il campo largo chiunque ne sia il futuro leader, con ogni scenario possibile. Il sondaggio Bidimedia di maggio riportato dalla pagina Instagram intenzionidivoto è tutto un programma. La rilevazione si concentra sui “duelli” tra i leader. Nell’ipotesi di scontro diretto tra leader di diverse coalizioni, Giorgia Meloni risulterebbe vincitrice in tutti gli scenari. Se a rappresentare il centrosinistra come premier fosse Elly Schlein, la segretaria dem verrebbe battuta con quasi cinque punti di distacco (47,3 contro il 52,3 della premier). Gli scontri diretti tra i leader: Meloni stravince

Il risultato peggiore dal confronto diretto con Meloni lo ottiene Giuseppe Conte. Conseguirebbe il risultato peggiore, venendo staccato dall’attuale premier di quasi otto punti. Un’enormità. Una tegola per l’ingombrante ego dell’ex premier che si ferma a un 46,2% contro Meloni al 53,8.

Il web: “Prendono schiaffi comunque”

Meglio di tutti fa – audite audite – la sindaca glamour di Genova Silvia Salis, che ridurrebbe il divario a meno di tre punti percentuali. Risultato migliore di quello riportato da Elly Schlein, secondo il sondaggio. E’ tutto dire. E i commenti al post non sono teneri, neanche quelli di fede centrosinistra. “Ma qualcuno mi sa dire che esperienza politica ha Silvia Salis? No, perché non si può passare da fare il sindaco a capo del governo!”. I sostenitori del centrodestra sono naturalmente soddisfatti dalla rilevazione di Bidimedia e, rivolti ai leader del campo largo scrivono: “Che prendono schiaffi comunque! Ahahaha gli italiani non sono stupidì! Non farebbero mai il Paese in mano a Bonelli, Frattoianni e improvvisati. Che dopo aver fatto una festa di piazza sono diventati grandi politici!”.

Giuseppe Conte il competitor peggiore

Il sentiment del popolo di sinistra la dice lunga: “Basta scorciatoie essenzialmente. Nessuna formula magica risolve un campo largo che non si tiene in piedi. Mezza Italia non vota proprio perché le discussioni sono sul leader di un’alleanza e non sul come la politica ci impatta davvero”.

Chi vincerebbe oggi

Intenzionedivoto riporta poi i dati aggiornati di Polymarket sul “borsino” del prossimo Presidente del Consiglio. Al momento Giorgia Meloni è data per favorita con un dato del 44%. Nettamente staccati gli altri leader: Elly Schlein sarebbe al 19%, Silvia Salis al 13% e il generale Vannacci al 10,2%). Soltanto quinto Giuseppe Conte, per il quale la probabilità è del 9%. (Su Polymarket le probabilità si aggiornano in tempo reale in base all’attività degli utenti: aggregando l’interpretazione collettiva di news, dati pubblici, sondaggi, analisi e nuovi sviluppi. Il risultato è una lettura immediata di come il mercato sta valutando uno scenario futuro).