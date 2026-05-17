Sinner re di Roma: vince gli Internazionali 50 anni dopo Panatta. Meloni: “Leggendario”

Tennis

Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d’Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica Atp ha sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud (numero 25) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP, il quinto Masters 1000 del 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), diventando il secondo giocatore ad aver conquistato tutti e 9 i ‘1000’ in carriera, dopo Djokovic che completò il ‘Career Golden Masters’ a Cincinnati nel 2018, all’età di 31 anni.

L’omaggio di Panatta: “Congratulazioni a Sinner, è un esempio per tutti”

‘Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere”. Queste la parole di Adriano Panatta, che ha vissuto proprio sugli spalti del Foro Italico la vittoria di Sinner.

“Contro un avversario solido come Casper Ruud – ha aggiunto Panatta – ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”.

Anche il mondo della politica ha colto l’occasione per commentare il successo del tennista italiano. “Leggendario!”: così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

Con Mattarella chi c’era sugli spalti del mondo politico

Nutrita la ‘pattuglia’ dei tifosi politici presenti spalti del Foro Italico: con il presidente Sergio Mattarella, che ha premiato il tennista italiano, erano presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi, i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, l’ex premier e senatore Matteo Renzi, la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi, l’ex senatore Raffaele Ranucci.

La pagina social del leader del M5S, Giuseppe Conte sceglie invece un calembour: “Sinner Caput mundi”. “Sinner Re di Roma. Anche di Roma! Che spettacolo”, commenta sui social Matteo Renzi.

Più tecnico il post social del vicepremier Antonio Tajani: “Sinner ancora una volta nella storia. 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli Internazionali d’Italia. Con la vittoria a Roma diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000. Grazie per queste incredibili emozioni, campione!”.