“Shakespeare, genio europeo” di Enri Suhamy: tradizione, solidarietà e critica del talento britannico

Foto: Ansa / Facundo Arrizabalaga (31/7/2020)

Il libro

William Shakespeare è uno degli autori più famosi nella cultura europea, ma in pochi conoscono l’importanza nello scenario politico. I suoi romanzi, pregni di significato e privi di pregiudizio, hanno consentito ai posteri di comprendere gli scenari del passato senza alcuno stereotipo. A tal proposito, c’è un libro intitolato “Shakespeare, genio europeo” di Henry Suhamy che offre una descrizione approfondita del drammaturgo britannico. Le sue opere costituiscono un pilastro dell’Europa, visto che attingono dalla «cultura classica, medievale e contemporanea».

Nessun dettaglio viene trascurato dallo scrittore britannico, che descrive la propria società senza trascurare alcun dettaglio importante. In tal senso, Shakespeare rappresenta un conservatore che cerca di rappresentare il proprio il tempo, senza alcun pregiudizio, tenendo conto del passato. L’autore britannico non ha alcuna paura di descrivere il presente in tutte le sue criticità, ma senza glissare sviluppo che contraddistingue la società moderna. Insomma, siamo davanti a un conservatore che non ha alcun timore di rappresentare la negatività e la positività del suo tempo.

“Shakespeare, genio europeo” di Henry Suhamy: un conservatore che ha scelto il coraggio

Nei Paesi di lingua britannica, Shakespeare esiste il cosiddetto “Mito di Shakespeare”. Non si tratta di una descrizione peggiorativa del personaggio, ma di una definizione che tiene conto del talento che stupito anche la generazione contemporanea. Il libro di Suhamy sottolinea l’importanza dello scrittore inglese non soltanto a livello nazionale, ma anche continentale: il suo obiettivo, infatti, è quello di raccontare i grandi temi che coinvolgono le popolazioni del Vecchio continente. La satira sociale, nei testi di Shakespeare, ricopre un posto importante, perché i difetti sono fondamentali per descrivere un determinato periodo storico. Ma soprattutto, la critica è importante per evitare che una civiltà ceda alla tirannia del pensiero unico. Non meno importanti sono l’amore e l’amicizia, che costituiscono una parte fondamentale della società europea. D’altra parte, la solidarietà e i sentimenti sono elementi fondanti dei testi di Shakespeare.