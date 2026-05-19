Sentenza choc del tribunale di Bolzano: “Chi è accanto al guidatore ubriaco paga metà del risarcimento”

Foto: Ansa foto archivio / MASSIMO PERCOSSI (Luglio 2025)

Il caso

Per i giudici sedersi vicino a chi ha assunto alcol significa condividerne le responsabilità civili

“Non poteva non sapere”. E’ questo il principio di una sentenza del tribunale di Bolzano destinata a far discutere. Chi è accanto al posto di guida di un’auto condotta da un ubriaco deve pagare la metà del risarcimento.

La sentenza

La decisione riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2018, in cui il conducente era sotto l’effetto di alcol. Il Tribunale ha applicato la ratio per cui il passeggero, pur non guidando, non può limitarsi a fare da semplice spettatore se è consapevole dello stato di ubriachezza del conducente, ma deve assumersi una parte della responsabilità dei danni causati Questa interpretazione si allinea a un precedente pronunciamento della Corte di Cassazione del 2025 su un fatto specifico.

Secondo la sentenza, se il livello di alcol nel sangue del conducente è talmente elevato da rendere evidente a un osservatore la compromissione delle capacità di guida, il passeggero è ritenuto corresponsabile. Ciò significa che il risarcimento dei danni viene ridotto del 50% per il passeggero, che deve quindi farsi carico di una parte dei costi derivanti dall’incidente

Il Tribunale ha stabilito che il passeggero, pur non guidando, risponde in parte per i danni se era consapevole dello stato di ubriachezza del conducente. Questo comporta una riduzione del risarcimento del 50%, trasferendo una quota di responsabilità al passeggero.

Possibile che arrivi sino alla Consulta

Il passeggero condannato per concorso di colpa farà ricorso ovviamente in appello. Ed è assai probabile che la questione possa arrivare sino alla Corte costituzionale. Essa incide indirettamente sulla responsabilità soggettiva e personale dei reati. Questo principio è estensibile anche al civile? Chi è accanto a una passeggero che supera i livelli dell’alcoltest ma non appare immediatamente alterato può rispondere dei danni causati da un altroLa Consulta promuove la legge Salvini su chi guida sotto effetto di alcol o droga ma avverte: “Verificare il pericolo” – Secolo d’Italia

.