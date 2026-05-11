Sanità lombarda, nuovo traguardo del centrodestra: stanziati 91 milioni per ridurre le liste d’attesa

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Estensione delle attività

La Lombardia di Attilio Fontana ha stanziato novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa. Questo è l’oggetto della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che mira ad incrementare l’offerta sanitaria, allungando anche gli orari degli ambulatori e smaltendo l’arretrato. Le risorse, come ha informato Palazzo Lombardia in una nota, sono suddivise in tre fronti: 61 milioni per il piano operativo regionale (41 ai soggetti pubblici e 20 ai privati accreditati), 10 milioni per manifestazioni di interesse rivolte ai privati e 20 milioni dedicati al recupero dei ricoveri ancora in lista d’attesa al 1° gennaio 2026. Complessivamente, 52 milioni andranno agli erogatori pubblici e 39 ai privati accreditati.

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Come ha spiegato la Regione, gli ambulatori e i centri di diagnostica proseguiranno a estendere l’attività nella fascia pomeridiana, dalle 16 alle 20, e anche il sabato mattina. Gli enti pubblici, invece, dovranno garantire ogni mese almeno il 70% dei volumi erogati nei corrispondenti mesi del 2025, mantenendo come punto di riferimento il volume massimo di prestazioni raggiunto tra il 2024 e il 2025. Inoltre, il conseguimento degli obiettivi sulle liste d’attesa sarà un criterio di valutazione per i direttori generali delle aziende sanitarie lombarde. Tra le normative previste anche il recupero delle prestazioni di ricovero, il coinvolgimento delle Ats per aumentare l’offerta nelle aree più critiche e il potenziamento della prescrizione digitale, con l’obiettivo di raggiungere il 90% delle ricette dematerializzate.

«L’obiettivo è dare risposte più rapide ai cittadini»

«Con questo provvedimento – ha affermato Bertolaso – stanziamo ulteriori risorse per ridurre concretamente i tempi di attesa. L’obiettivo è dare risposte più rapide ai cittadini aumentare l’offerta sanitaria, sfruttando al massimo le potenzialità del sistema pubblico e privato accreditato, estendendo gli orari di attività anche degli ambulatori e recuperando le prestazioni ancora arretrate. La riduzione delle liste d’attesa resta una priorità assoluta della Lombardia“.