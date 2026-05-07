Rubio da papa Leone: cordialità, scambio di regali e il dovere di lavorare “instancabilmente” per la pace

Foto: Ansa (7 maggio 2026)

Il faccia a faccia del disgelo

Cordialità, il rituale scambio di regali e un confronto a tutto campo sulla polveriera mediorientale e i principali dossier internazionali. Con un obiettivo comune: la ricerca “instancabile” di una pace duratura. Rituale rispettato e non solo per l’atteso incontro tra papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, già ricevuto in Vaticano un anno fa.

Papa Leone riceve Rubio: cordialità e confronto a tutto campo

Una missione di ricucitura voluta dalla Casa Bianca, particolarmente delicata, a pochi giorni dal nuovo attacco al pontefice di Donald Trump. Che ha accusato Leone XIV di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” e di occhieggiare a un Iran con le armi nucleari. Parole a cui il papa aveva risposto con eleganza e fermezza ( la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi li’ non c’è nessun dubbio”). Parole che vengono confermate dall’omaggio di una penna di legno d’olivo. “L’olivo è una pianta di pace”, dice il papa. Dalle immagini diffuse dai media vaticani si sente il segretario di Stato Usa ricordare, al suo arrivo alla biblioteca del Pontefice, di essere già stato in visita da Leone “un anno fa”. Pronta la risposta del Papa dice che puntigliosamente fa notare che si trattava di un anno “meno dieci giorni”. Era infatti il 18 maggio 2025.

Lo scambio di regali: la penna d’ulivo e la palla da baseball

A sua volta Rubio ha regalato a papa Leone un fermacarte in cristallo a forma di palla da baseball. Chiaro riferimento alla nota passione di Prevost per i Chicago White Sox: “Lei è un appassionato di baseball, ma questo porta il sigillo del dipartimento di Stato. Cosa portare a qualcuno che ha tutto?”, ha detto Rubio accompagnando l’omaggio. Distensione compiuta dopo le gravi tensioni delle ultime settimane dovute alle intemerate del presidente Usa.

Quarantacinque minuti di colloquio in Vaticano

Nei quarantacinque minuti di colloquio (al termine del quale Rubio ha incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin) l’inviato di Washington e il pontefice hanno affrontato la situazione regionale e internazionale. Con particolare attenzione – recita lo stringato comunicato della sala stampa della Santa Sede – ai paesi segnati dalla guerra. “La necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace” è stato al centro dell’incontro. “Vi è stato poi uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie», prosegue la nota.

Lavorare instancabilmente per la pace

Nel colloquio “si è parlato di Medioriente”, con particolare attenzione al Libano e all’Iran, di “Africa e di Cuba”. A proposito di Cuba è stata espressa la “necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile”. Nel corso dei colloqui, definiti dalla Santa Sede “cordiali”, che il Segretario di Stato Usa ha avuto in Vaticano, prima con Papa Leone XIV e successivamente con il cardinale Pietro Parolin e con mons. Paul R. Gallagher “è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America”.

Usa: incontro amichevole e costruttivo

Fonti americane parlano di incontro è stato “amichevole e costruttivo”. Una fonte del Dipartimento di Stato Usa sottolinea che l’incontro con il Pontefice ha ribadito “la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana”.