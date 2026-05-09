Roma, aggrediscono un turista e gli staccano quasi un orecchio per una collana: tre arresti

Foto: Ansa foto / CLAUDIO PERI ( 12/gen/2018 )

Fermati entro 48 ore

A Roma e in particolare nei pressi della Stazione Termini, può succedere di tutto. Anche di essere preso a morsi da chi vuole derubarti. E’ accaduto a un turista spagnolo di 30 anni in via Gioberti, quartiere Esquilino, mentre alle tre di notte camminava con un amico nella via che incrocia via Giolitti, retro della principale stazione della Capitale.

Ha rischiato di perdere un orecchio

Prima è stato aggredito, poi inseguito e poi ancora assalito da almeno due-tre rapinatori lo scorso 3 maggio. La vittima è finita al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni, in codice giallo, rischiando di perdere un orecchio proprio a causa del morso di uno degli aggressori, che gli ha portato via una collana d’oro del valore di circa 2mila euro. Alla fine se l’è cavata con una prognosi di 10 giorni.

Indagini immediate e 3 arresti

Le indagini sono scattate immediatamente e i tre rapinatori invece sono stati individuati e arrestati dagli agenti di Polizia in meno di 48 ore: il 5 maggio sono stati fermati in via Amendola. Si tratta di egiziani di 29,24 e 23 anni. Il primo è accusato solo di tentata rapina perché ha partecipato soltanto al primo tentativo di aggressione iniziato come detto a via Gioberti, proprio dietro la Stazione Termini. Quando il giovane spagnolo trentenne ha iniziato a correre insieme all’amico che era con lui, nel tentativo di raggiungere l’Hotel di via Napoleone III nel quale alloggiavano, i due malcapitati sono stati prima raggiunti dagli altri due e poi presi ancora di mira come vittime della rapina, culminata con un morso all’orecchio che ha consentito di strappare la collana.