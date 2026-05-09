Meloni: “Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere, per difendere ogni giorno la democrazia”

Foto: ANSA / PALAZZO CHIGI

48 anni fa il delitto Moro

Mattarella depone una corona a via Caetani e guida le celebrazioni del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo. Desecretati nuovi documenti della Commissione Moro

“Non dimenticare è un dovere”, ha ricordato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giorno in cui la Repubblica torna a confrontarsi con una delle ferite più profonde della sua storia. Il portabagagli della Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani apparve come una sentenza. Era la mattina del 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro venne ritrovato tra le sedi nazionali della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, nel luogo scelto dalle Brigate Rosse per trasformare un omicidio politico in una sfida allo Stato.

A quarantotto anni di distanza, le istituzioni sono tornate in via Caetani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda il ritrovamento dello statista democristiano, affiancato dai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, dal presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alle 10.30 il Capo dello Stato ha poi partecipato in Senato alla celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.

Il luogo simbolo della frattura

Quella via continua a rappresentare uno dei punti più drammatici della storia italiana. Non soltanto per l’assassinio di Moro dopo 55 giorni di prigionia, ma per ciò che quel delitto segnò nella vita politica italiana. Moro stava andando alla Camera il 16 marzo 1978 per votare la fiducia al governo Andreotti sostenuto anche dal Pci. L’operazione brigatista colpì il principale interprete di un equilibrio politico nuovo, nel pieno della strategia che avrebbe dovuto accompagnare il progressivo coinvolgimento comunista nell’area di governo.

L’agguato di via Fani, la morte dei cinque uomini della scorta, il sequestro e infine l’esecuzione chiusero una stagione e ne aprirono un’altra. La scelta delle Brigate Rosse fu deliberatamente politica: colpire il punto di mediazione più avanzato della Prima Repubblica.

Meloni: “Onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà”

Nel Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, le principali cariche dello Stato hanno legato il ricordo di Moro alla difesa delle istituzioni democratiche. “Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato a tutte le vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, dopo le sue denunce contro Cosa nostra. E nel 2021 Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda, veniva proclamato beato”, ricorda la premier Meloni.

E aggiunge: “Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia”.

La Russa: “Moro uno statista”

Ignazio La Russa ha ricordato Moro come “uno statista che ha servito la Nazione con equilibrio, senso delle istituzioni e profondo spirito di dialogo”, aggiungendo che “custodire la sua memoria significa riaffermare il valore della libertà, del confronto e il fermo rifiuto di ogni forma di terrorismo e violenza politica”.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sottolineato che “onorarne il ricordo significa difendere la democrazia, la libertà e la sicurezza della nostra comunità da ogni forma di violenza e da ogni minaccia ai valori fondamentali”.

Le carte ancora aperte

L’anniversario coincide anche con una nuova tranche di documenti desecretati sul caso Moro. La Camera ha reso noto che il Ministero dell’Interno ha autorizzato la pubblicazione di 35 documenti della Commissione Moro della XVII legislatura, per oltre 10 mila pagine che si aggiungono al materiale già consultabile. “Si tratta di un percorso che rafforza la trasparenza e consente a studiosi e cittadini di accedere a fonti sempre più ampie per la ricostruzione di una pagina drammatica e cruciale della nostra storia repubblicana”, ha dichiarato Fontana.

A quasi mezzo secolo dal ritrovamento del corpo di Moro, il punto centrale resta immutato: il rapporto tra ragion di Stato, terrorismo e responsabilità politica continua a interrogare la coscienza pubblica italiana. Via Caetani non è soltanto un luogo della memoria. È il punto in cui la Repubblica continua a misurarsi con la propria storia più irrisolta.