Pupi Avati e Tommaso Cerno tra i protagonisti del premio M.Arte 2026: appuntamento all’Auditorium

Evento a Roma

Roma si prepara ad accogliere la VII edizione del Premio M.Arte, l’appuntamento dedicato alle personalità che si sono distinte nel panorama culturale, artistico e civile italiano.

La cerimonia si terrà il 20 maggio 2026 alle ore 19 nella prestigiosa Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

L’evento, promosso dall’Associazione M.Arte APS in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, vedrà la partecipazione di protagonisti di primo piano del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione.

Tra i premiati spiccano il regista Pupi Avati, la professoressa Franca Melfi, Giorgio Calcara e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, riconosciuti per il loro contributo professionale e umano nei rispettivi ambiti.

Nel corso della serata saranno inoltre consegnate due targhe commemorative dedicate a Marcello Bignami e Annibale Marini, figure ricordate per il loro impegno e il legame con la comunità.

Ampio spazio sarà riservato anche alla solidarietà. Un riconoscimento speciale andrà infatti agli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, eccellenza italiana nel settore sanitario e della ricerca.

Ad arricchire la manifestazione saranno le esibizioni musicali della pianista e compositrice Cristiana Pegoraro e della Banda musicale della Marina Militare, diretta dal Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo. Il repertorio attraverserà generi diversi, dalle tradizionali marce militari alla musica sinfonica, fino a jazz, pop e rock.

A condurre la serata saranno le giornaliste Antonia Varini e Maria Pia Pezzali.

Per informazioni: [email protected].