“Priorità a casa e lavoro. La ripartenza? Non ci siamo mai fermati”: Arianna Meloni fa il punto su governo e FdI

"Aiuto a famiglie e imprese"

“Casa e lavoro, due pilastri del nostro sistema sociale: se vogliamo parlare di ripartenza, ripartiamo da dove non ci siamo mai fermati”: a dirlo Arianna Meloni in un’intervista al Corriere dell’Umbria.

“In 3 anni e mezzo di governo abbiamo 1,2 milioni di posti di lavoro”

“In tre anni e mezzo di governo Meloni – sottolinea la responsabile della segreteria politica di FdI – l’occupazione è cresciuta costantemente, oggi abbiamo 1,2 milioni di posti di lavoro in più e mezzo milione in meno di contratti precari. E, anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo, con il decreto energia e il taglio al costo di benzina e diesel il governo ha dato una mano concreta a famiglie e imprese”.

Alla domanda se crede che la crisi internazionale abbia intaccato il consenso del partito e il governo, Arianna Meloni non ha dubbi: “I sondaggi ci dicono che gli italiani hanno ancora ampiamente fiducia in Fratelli d’Italia e in Giorgia Meloni”.

Arianna Meloni sulle priorità di FdI: famiglie, lavoratori, imprese e più deboli

“Anzi – aggiunge la responsabile segreteria di FdI – per la prima volta nella storia della Repubblica, dopo tre anni e mezzo di governo il consenso nei confronti del Presidente del Consiglio è cresciuto. Credo sia un segnale del fatto che gli italiani sono capaci di andare oltre gli attacchi puramente ideologici”.

Sulla proposta della legge elettorale, Arianna Meloni sottolinea che “l’Italia ha bisogno di stabilità” e “al di là delle prese di posizione strumentali, credo che anche larga parte della sinistra lo sappia e abbia l’interesse a lavorare con noi a una legge elettorale migliore di quella attuale”.

Le priorità di FdI, conclude, si concentreranno sul “sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, con una particolare ai più deboli. Ovviamente – conclude Meloni – non trascureremo un tema molto sentito dagli italiani: la sicurezza”.