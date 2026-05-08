Omicidio Diabolik, assolto Raul Esteban Calderon dalla Corte d’Appello dopo la condanna in primo grado

Foto: Ansa / Giuseppe Lami (10/8/2019)

La sentenza

Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, oltre che leader degli “Irriducibili” e noto come Diabolik, è stato assolto. La vittima era stata uccisa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Il il pm della Dda di Roma Francesco Cascini, assieme ai sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso il 16 febbraio scorso, che non era stata riconosciuta in primo grado. Alla fine, i magistrati della Corte d’Appello hanno deciso di assolverlo con la formula per non aver commesso il fatto.

Assolto Raul Esteban Calderon, indagato per l’omicidio di Diabolik a Roma

«Quello che è successo oggi è una vergogna», ha commentato Tiziana Siano, legale di parte civile della madre e della sorella di Fabrizio Piscitelli, a seguito dell’assoluzione. «Non conosco le motivazioni e quindi non posso andare oltre, se non dire che se siamo arrivati a una assoluzione di quello che noi riteniamo l’esecutore materiale – ha spiegato -, perché comunque il video mi sembra abbastanza chiaro, è evidente che questa decisione nasce da errate attività investigative ed errori che, in secondo grado, sembra che si paghino». Poi ha aggiunto: «Quindi c’è qualcuno che ci dovrà dare delle spiegazioni, perché a distanza di sette anni non ci sono né i mandanti e oggi di fatto non c’è neanche un esecutore materiale. Quindi pretendiamo che ci siano assolutamente delle risposte sotto ogni aspetto, esecutore e mandanti. Ormai non aspettiamo più, perché dopo sette anni non si può più attendere».

L’antefatto

Il 25 marzo 2025, Raul Esteban Calderon aveva ricevuto la condanna in primo grado all’ergastolo come esecutore materiale dell’omicidio, ma senza l’aggravante del metodo mafioso. L’ex compagna di Calderon, oltre che testimone chiave, Rina Bussone aveva spiegato in un’intervista a ‘Belve Crime’ del 5 maggio 2026 la loro complicità in tutte le azioni. L’assassinio di Piscitelli è avvenuto intorno alle 19 nel parco degli Acquedotti a Roma, a opera di un killer travestito da runner.