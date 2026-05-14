Norovirus, finita la quarantena per i passeggeri bloccati sull’Ambition. Qualcuno resta ancora in isolamento

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Lieto fine?

Diverse persone sono scese a terra, testimoniando quanto è accaduto ai microfoni della Bbc. Il personale della nave è stato definito molto laborioso nelle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Un uomo odi 92 anni è deceduto, anche se la compagnia ha spiegato che non presentava i sintomi della malattia

È giunta al termine la quarantena e l’estenuante isolamento sanitario per diversi passeggeri della crociera Ambition, su cui era spuntato un focolaio del contagioso Norovirus intestinale nei giorni scorsi. Come ha riportato la Bbc, le persone stanno finalmente sbarcando a Bordeaux. A bordo erano stati registrati 49 casi di malessere tra i passeggeri, mentre oltre mille persone erano rimaste ferme sulla nave nel corso degli accertamenti sanitari. Chi non ha contratto la malattia uò lasciare la nave, ma restano invece in isolamento le persone contagiate. Inoltre, proseguiranno i protocolli sanitari rafforzati, le procedure di monitoraggio medico e il resto delle misure straordinarie di igiene. Al momento, la compagnia inglese Ambassador Cruise Line ha garantito che la nave può ora proseguire normalmente il viaggio, incluse le escursioni a terra. Nell’Ambition si trovavano 1.187 ospiti e 514 membri dell’equipaggio.

Norovirus, i passeggeri di Ambition vedono finalmente la terra. C’è chi sta ancora in quarantena

Molti passeggeri, intervistati dalla BBC, hanno denunciato un clima di forte tensione e monitoraggi crescenti già nei giorni precedenti alla conferma ufficiale del Norovirus. Carol Landa-Vance, che si trovava sulla nave assieme al marito, ha raccontato che già domenica erano state introdotte misure insolite: buffet non più self service, posate distribuite singolarmente dal personale, piscine e jacuzzi chiuse. Inoltre, la donna ha rammentatoo di aver assistito a persone che si sentivano male sia sui bus delle escursioni che sul ponte della nave. Un altro passeggero, David Munster, ha spiegato che i viaggiatori malati erano stati isolati nelle cabine mentre il resto degli ospiti poteva ancora usufruire delle strutture rimaste aperte. Poi ha elogiato il personale di bordo, definendolo «molto laborioso» nelle continue operazioni di pulizia e sanificazione.

Deceduto un uomo di 92 anni, ma non a causa del virus

Ultimamente, la compagnia ha confermato anche la morte di un uomo di 92 anni, che è avvenuta domenica a bordo della nave. L’azienda, però, ha precisato che l’anziano non presentava sintomi riconducibili al Norovirus e che le cause del decesso restano sconosciute.