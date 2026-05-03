Nordio non perdona Ranucci e lo querela per la fake news sulla visita alla Minetti. La Rai non lo difenderà

Foto: ansa / FABIO FRUSTACI (27 ottobre 2025)

Lo scivolone del giornalista

Il ministro non perdona le fake news sul caso di Nicole Minetti. Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un’azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a ‘È sempre Cartabianca‘, su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report.

Nordio querela Ranucci: nessuna visita nella villa di Cipriani e Minetti

“Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani e Minetti in Uruguay”, aveva detto Ranucci con riferimento a Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, in riferimento alla vicenda della grazia concessa all’igienista dentale, compagna di Cipriani. Pochi minuti dopo il ministro Nordio era intervenuto telefonicamente in diretta per smentire la ricostruzione ipotizzata dal conduttore di Report. “I primi di marzo di quest’anno ero impegnato in campagna elettorale per il referendum”, ha spiegato.

Secondo il quotidiano “nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate, in violazione del Codice deontologico dei giornalisti italiani, che prevede l’obbligo per i giornalisti di verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte prima di diffonderle”. Le somme eventualmente ottenute al termine della causa saranno devolute in beneficenza.