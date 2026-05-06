Napoli ieri, oggi e domani: da Peppe Barra a Benedetto Casillo, vip e artisti nel salotto di Magda Mancuso

La tv campana

Si chiude domani con ascolti record e il plauso della critica la terza edizione del talk show rivelazione “La patata bollente-Tre!” . Un mix perfetto tra il fascino della conduzione e un parterre di ospiti stellari. Il talk show, diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Primativvù (canale 17) e Gt Channel (canale 117), conclude domani sera – 7 maggio 2026 alle ore 21 – un ciclo di sei puntate che hanno saputo coniugare eleganza, ritmo e contenuti di qualità.

Al timone del programma Magda Mancuso, fasciata dagli abiti del maestro Gianni Cirillo, ha saputo gestire un salotto complesso, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde. Al suo fianco, il gioco delle parti ha funzionato alla perfezione: la verve “irriverente” di Fabio Brescia e l’approccio “diplomatico” di Diego Paura hanno garantito quel dinamismo che è diventato il marchio di fabbrica del format.

Il successo della trasmissione è passato soprattutto attraverso la qualità degli ospiti. Gli studi televisivi hanno visto alternarsi il meglio del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria: da maestri come Peppe Barra, Giacomo Rizzo e Benedetto Casillo, fino alla versatilità di Massimiliano Gallo; la grande musica con le emozioni regalate da Erminio Sinni, Gianni Fiorellino, Mauro Nardi, Gennaro Pisapia, Luca Sepe, Francesco Boccia, Antoine e Nyot e le doti canore del tenore Francesco Malapena; Informazione e Lifestyle con i preziosi contributi di firme come Lorenzo Crea, Francesco Russo, Giuseppe Giorgio e Gabriella Bellini, insieme all’esperienza imprenditoriale di Alessandro Condurro e Massimiliano Rosati. Non è mancato il divertimento e l’arte con figure amatissime come Lisa Fusco, Marianna Mercurio, Natalia Cretella, Diego Sanchez, Gigi Soriani e Clementina Striano, rendendo il talk una vera e propria piazza mediatica dove l’intrattenimento non è mai fine a se stesso, ma sempre occasione di racconto. Alla realizzazione del format hanno collaborato l’“Associazione Franco Smeraldo”, “Maikol Production”, “Latticini Orchidea”, “SfogliateLab”, “Antica Frutteria dal 1965”, “Palestra High Performance”, “Il professore del gusto-Rosario Gimmelli”, “Florio-Lem Motor.com”. Fotografo in studio Enzo Calone, direzione artistica Diego Paura.