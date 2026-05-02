Montanelli come non l’avete mai visto: il racconto di Sylos Labini su Rai3 (domenica in seconda serata)

Gli "Inimitabili"

Indro Montanelli in tutte le sue sfaccettature sarà ritratto negli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini: appuntamento intenso, imperdibile domenica in seconda serata su Rai3. Grande giornalista, fondatore del Giornale, voce libera e controcorrente del Novecento. Testimonianza civile e grande giornalismo. È questo il cuore della nuova puntata, che segue quelle dedicate ad Alida Valli e a Pierpaolo Pasolini, reduci da ottimi riscontri di pubblico.

Montanelli, l’Inimitabile: con Sylos Labini domenica su Rai3 in seconda serata

Con Montanelli l’imprinting narrativo-teatrale di Sylos Labini si esalta nel seguire la vita del più importante giornalista italiano del Novecento: dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all’affermazione come firma autorevole: grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero. La sua carriera attraversa i momenti cruciali del secolo scorso: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aderisce per poi distaccarsene; fino all’esperienza di inviato durante la Seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra diventa una colonna del Corriere della Sera, imponendo uno stile narrativo capace di trasformare la cronaca in racconto.

Montanelli, grande giornalista tra testimonianza e anticonformismo

Testimone di grandi rivolgimenti storici. Nel 1956 è tra i pochi giornalisti occidentali presenti a Budapest durante la Rivoluzione ungherese. Nel 1974 fonda Il Giornale, segnando per sempre il panorama dell’informazione italiana. Tre anni dopo viene ferito in un attentato delle Brigate Rosse, ma questo drammatico non lo piega, tutt’altro. Continua a intervenire ancor più nel dibattito pubblico con la stessa libertà e spirito polemico. Morì il 22 luglio del 2001 a Milano lasciando un’eredità culturale che ancora oggi suscita confronto e riflessione. Il racconto si arricchisce delle testimonianze di Paolo Mieli, Vittorio Feltri e Paolo Di Paolo, con immagini d’archivio Rai e riprese nei luoghi montanelliani, tra cui la Fondazione Montanelli Bassi.

Questo il video di presentazione della puntata di domenica su Rai3 in seconda serata: