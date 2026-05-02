Foto: Ansa / 93 SEPARATE MECHANIZED BRIGADE / (27/2/2026)

L'analisi militare

L’avanzata russa in Ucraina rallenta sempre di più: Kiev è riuscita a riconquistare molti dei territori perduti

La campagna militare russa continua a registrare difficoltà nella conquista dei territori ucraini. Ad aprile c’è stato un evidente rallentamento, visto che l’esercito di Mosca ha occupato il 12% in meno delle località. Questo decremento di successi, come segnala il sito di analisi militari ucraino DeepState, si è verificato nonostante un aumento totale degli attacchi del 2,2%. Ciò vuol dire che i soldati di Mosca hanno perso la propria forza nel conflitto.

La campagna russa in Ucraina rallenta: le forze di Mosca continuano avanzano con difficoltà

Lo studio dello scenario di guerra ha confermato che la regione del Donetsk resta lo scopo più importante di Mosca: proprio in questo territorio sono stati eseguiti il 36% di tutti gli sviluppi censiti sul campo, con 53 chilometri quadrati acquisiti, che è comunque quasi la metà del territorio controllato nel mese di marzo, di 6,5 volte meno esteso di quello preso a dicembre. Ma le forze russe vogliono prendere anche la regione di Sumy, nel nord. Qui sono stati conquistati 44 chilometri quadrati di territorio, ossia il 30% del totale. Nella regione di Kharkiv, invece, i russi hanno preso il 22% e a Zaporizhzhia il 12%. A Dnipopetrovsk, il territorio occupato si è ristretto da 105 chilometri quadrati a 98.

Le riconquiste di Kiev

A marzo, per la prima volta dal 2023, i soldati ucraini ha riconquistato più territorio di quanto ne hanno perduto, riuscendo a liberare circa 257 chilometri quadrati nei primi tre mesi dell’anno, con un apice di trionfi alla fine di febbraio. Negli ultimi tre mesi sono stati riacquisti 89 chilometri quadrati. Al momento, secondo un bilancio approssimativo, le forze russe avrebbero bisogno di eseguire 36 attacchi per fermare un unico chilometro quadrato di territorio.

I raid russi proseguono

Anche se Il Cremlino sta affrontando diverse difficoltà, i raid in ucraina non accennano a fermarsi. Ci sarebbero almeno due morti nell’ultimo attacco russo, eseguito con un drone che ha preso in pieno un minibus nel distretto di Dniprovskyi, nella città ucraina di Kherson. A darne notizia è stata Ukrainska Pravda, specificando che le vittime sono un uomo e una donna. In base alle ultime notizie, invece, sono stati registrati nove feriti.