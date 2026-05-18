Mondiali 2026 negli Usa, continuano gli addestramenti contro i possibili attacchi dei droni verso gli stadi

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La sicurezza non è pronta

L’11 giugno inizierà il Mondiale di calcio Fifa, ma negli Stati Uniti sta aumentando l’apprensione per la sicurezza degli stadi e per le aree dedicate ai tifosi. In base a quanto riportato da Politico, le autorità federali e locali stanno lavorando continuamente per alzare le difese contro i plausibili attacchi o intrusioni di droni. La situazione si inserisce in un contesto reso difficile dalla scarsa disponibilità di equipaggiamenti, dai ritardi normativi e dai relativi problemi organizzativi legati al lungo stallo sul bilancio del dipartimento per la Sicurezza interna. «Se ci sarà un incidente, o quando ci sarà un incidente, ci sarà molto scaricabarile», ha affermato un esponente dell’industria dei droni.

Mondiali 2026, aumenta la sicurezza contro gli attacchi dei droni

Le autorità coinvolte valutano diversi scenari: dai semplici voli non autorizzati, capaci di interrompere le partite, fino agli attacchi più gravi contro le folle presenti negli stadi o nelle fan zone. Il direttore dei Servizi segreti, Sean Curran, ha confermato davanti al Congresso che l’agenzia sta avendo difficoltà nell’acquisizione di tecnologie anti-drone, spiegando che ci sono problemi nella catena di approvvigionamento, nonostante oltre 100 milioni di dollari investiti nell’ultimo anno e mezzo. Anche il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha ricordato che «il livello della minaccia è estremamente alto», principalmente nelle aree esterne agli impianti sportivi. Un’altra particolare attenzione è stata riservata a Los Angeles, dove saranno disputate otto partite del torneo e dove, secondo Curran, le autorità locali «non sono pronte» per le attività di rilevamento e neutralizzazione dei droni, con una valutazione che però è stata contestata dalla polizia cittadina.