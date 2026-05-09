Menniti: “Il Sud smetta di pensarsi periferia. Può diventare la piattaforma del Mediterraneo’”

Foto: Ufficio stampa evento / Ufficio stampa (09/05/2026)

Intervista al Secolo d'Italia

Una tre giorni, dal titolo “Il lavoro tra memoria e futuro” che si è celebrata proprio nei giorni della festa del lavoro, il 1 maggio, e che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’economia, delle parti sociali e delle imprese. Tanti ospiti si sono alternati sul palco della tradizionale manifestazione di San Leucio, organizzata da Giuseppe Menniti, Presidente della Fondazione Orizzonti, che ha fatto un bilancio della kermesse in una intervista a Il Secolo d’Italia.

Presidente Menniti, come nasce l’idea di Casera quale sede del vostro summit dell’economia e del lavoro?

Perché Caserta e San Leucio hanno il diritto storico e culturale di parlare di lavoro con autorevolezza. A San Leucio, 250 anni fa, esisteva già una comunità fondata su istruzione, diritti, welfare, dignità del lavoro e qualità della vita, in un’epoca in cui gran parte dell’Europa era ancora lontanissima da questi principi. Il Summit nasce da questa consapevolezza: non organizzare un semplice convegno, ma riportare il territorio dentro una grande discussione nazionale e internazionale sul futuro del lavoro. Non nostalgia, ma visione. Non celebrazione del passato, ma utilizzo della memoria come strumento per leggere il presente e costruire il futuro.

Gli ultimi dati sull’occupazione confermano la crescita del Sud. Il Mezzogiorno può essere un traino del Mediterraneo?

Io credo di sì, ma a una condizione: il Sud deve smettere di pensarsi come periferia e tornare a pensarsi come piattaforma. Il Mediterraneo sarà uno degli spazi strategici del XXI secolo e il Mezzogiorno può diventare il punto di connessione tra Europa, Africa, innovazione, energia, manifattura e cultura. Ma per farlo servono infrastrutture, capitale umano e soprattutto una nuova narrazione. Per troppo tempo il Sud è stato raccontato solo attraverso i suoi problemi. Noi vogliamo raccontarlo anche attraverso il suo potenziale. San Leucio dimostra che questo territorio, quando mette al centro lavoro, competenze e qualità, può produrre modelli avanzati e competitivi.

Paolo Mieli si è spinto al concetto di “storia negata”

È una riflessione molto importante. Esistono territori che hanno smarrito la consapevolezza della propria storia o che, semplicemente, non sono riusciti a trasformarla in forza contemporanea. San Leucio è uno di questi casi emblematici: un’esperienza che anticipava temi modernissimi come welfare, formazione, parità e dignità del lavoro, e che troppo spesso non è stata raccontata con la centralità che merita. Parlare di “storia negata” significa allora recuperare memoria non per chiudersi nel passato, ma per costruire identità, consapevolezza e futuro.

Dalla tradizione di San Leucio all’innovazione dell’intelligenza artificiale: come si può far dialogare passato e futuro?

Attraverso l’uomo. La tecnologia cambia, ma la domanda rimane la stessa: che tipo di società vogliamo costruire? San Leucio ci insegna che innovazione e dignità possono convivere. Oggi discutiamo di intelligenza artificiale, automazione e trasformazioni radicali del lavoro, ma il tema centrale resta identico a quello di 250 anni fa: il progresso deve migliorare la vita delle persone oppure no? Il rischio non è la tecnologia in sé, ma perdere la dimensione umana dentro la trasformazione tecnologica. Per questo abbiamo voluto che nel Summit dialogassero storici, economisti, imprenditori, filosofi e innovatori: perché il futuro non può essere solo tecnico, deve essere anche umano e culturale.

Prima la Città delle Donne, ora il Summit dell’economia: cosa dobbiamo aspettarci adesso per l’Anno Leuciano?

L’Anno Leuciano è un percorso molto più ampio di una singola manifestazione. L’idea è restituire centralità a San Leucio come luogo di pensiero contemporaneo. Dopo il tema della donna e quello del lavoro, continueremo a lavorare su diritti, creatività, manifattura, giovani, innovazione, identità culturale e sviluppo territoriale. Nelle prossime settimane presenteremo nuove iniziative che avranno un obiettivo preciso: trasformare San Leucio da luogo della memoria a laboratorio permanente di visione. A Settembre, capitolo rilevantissimo, la produzione ritornerà nei confini del Real Sito ed è in fase di elaborazione uno studio di fattibilità per il rilancio dell’intero borgo che tenda a interpretare la funzione di questi luoghi nel paradigma contemporaneo. Ricordiamo che ciò che altrove viene chiamato utopia, qui è già stato realtà. Oggi serve nuovamente la capacità fondativa di immaginare il futuro e di costruirlo.