Meloni rinsalda l’alleanza Italia-Polonia su Ucraina e migranti. Tusk: “Giorgia esempio in Europa”

Foto: Ansa foto / /FABIO FRUSTACI (7 maggio 2026)

Il bilaterale a Roma

Il numero uno di Varsavia elogia il presidente del Consiglio e il suo ruolo all'interno delle politiche europee

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro polacco, Donald Tusk. Un incontro cordiale e produttivo tra due Paesi che condividono la stessa linea in Europa.

Le parole di Tusk: “Meloni punto di riferimento”

Grazie alla presenza della premier Giorgia Meloni “la politica europea è molto migliore”, ha detto Tusk al termine del bilaterale. “Abbiamo opinioni comuni sui problemi europei – ha aggiunto il premier polacco – e abbiamo visto che se operiamo insieme, le nostre argomentazioni vengono ascoltate”.

Tusk ha anche accennato alla questione dell’Ucraina: “Giorgia Meloni è stata un esempio di solidarietà. Forse non tutti hanno la percezione della forza con cui la posizione della premier è stata vista in Europa, e per questo la ringrazio molto, perché è stato molto importante”, ha aggiunto ancora il leader della Polonia. “Continueremo a fare la nostra parte per arrivare alla cessazione delle ostilità” in Ucraina “e per contribuire alla futura ricostruzione della nazione, tema sul quale quest’anno sta lavorando la Polonia, mentre lo scorso anno ha lavorato l’Italia. Ci sono quindi moltissimi elementi sui quali la nostra cooperazione può fare la differenza”, ha detto la premier Giorgia Meloni.

“La situazione internazionale è stata oggetto dei nostri colloqui – ha aggiunto Tusk – Ma non è stato uno scambio d’idee, perché abbiamo idee comuni. Sostenere l’Ucraina non è una cosa semplice, ma è sempre un grande sforzo”, ha proseguito Tusk.

Meloni: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”

“Il primo ministro Tusk è ospite fisso anche dei nostri incontri informali sulla migrazione. Per le soluzioni innovative, anche sul tema della lotta all’immigrazione illegale, della lotta ai trafficanti e della gestione del fenomeno migratorio, ci siamo spesso – anzi sempre – trovati sulla stessa lunghezza d’onda”, ha detto Giorgia Meloni.

“La Polonia stessa – ha ricordato Meloni – è in prima fila per difendere i confini esterni dell’Unione Europea dall’immigrazione irregolare, in questo caso anche utilizzata in modo strumentale. Dobbiamo quindi ringraziare i nostri colleghi e amici polacchi per il lavoro che fanno, anche per difendere la sicurezza di tutti noi”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Il bilaterale di oggi rafforza i rapporti tra Italia e Polonia e la sintonia sui temi dell’immigrazione e delle politiche europee.