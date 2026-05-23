Meloni conquista l’India: la caramella Melody diventa virale e vola in Borsa anche il titolo “sbagliato”

Conseguenze sui mercati

Una caramella al cioccolato, un video con Narendra Modi e il sorriso di Giorgia Meloni: così nasce il fenomeno social che da giorni sta facendo impazzire l’India. È bastato un filmato di pochi secondi pubblicato dalla premier italiana per trasformare il marchio dolciario “Melody” in un caso virale globale

Nel video pubblicato dalla stessa Meloni, i due leader sorridono mentre il premier indiano consegna alla presidente una confezione della celebre caramella al cioccolato. Tanto è bastato per trasformare un gesto diplomatico in un fenomeno planetario tra meme, post ironici e campagne marketing improvvisate.

Tutti i brand inseguono il fenomeno “Melodi”

Le aziende non si sono lasciate sfuggire l’occasione. In India decine di marchi hanno cavalcato il trend per ottenere visibilità. Air India ha lanciato slogan dedicati ai voli Roma-Delhi, mentre le piattaforme di delivery Blinkit, Swiggy e Zepto hanno ironizzato sull’assalto alle caramelle Melody, andate rapidamente esaurite nelle vendite online.

Persino società finanziarie, servizi postali e app fintech hanno sfruttato la popolarità del momento. In poche ore “Melody” è diventata una delle parole più cercate sui social e sui motori di ricerca indiani. Segno che l’“effetto Meloni” continua a funzionare anche fuori dai confini italiani.

La caramella simbolo degli anni ’80

Dietro il successo virale c’è anche un potente fattore nostalgia. Melody è infatti una delle caramelle più famose dell’India, lanciata negli anni ’80 e diventata iconica grazie al celebre slogan: “Why is Melody so chocolaty?”. Un prodotto che intere generazioni associano all’infanzia e che Modi ha scelto non a caso come regalo simbolico.

L’abbinamento con Giorgia Meloni ha fatto il resto. Il web ha immediatamente trasformato il siparietto in contenuto virale, dimostrando ancora una volta come la premier italiana riesca a dominare la comunicazione social internazionale con una naturalezza che pochi leader occidentali possiedono.

Boom in Borsa per errore: vola un titolo omonimo

Non è la prima volta che la premier italiana conquista i social internazionali, ma stavolta il fenomeno ha avuto perfino effetti sui mercati finanziari.

Il caso più curioso riguarda infatti la Borsa indiana. L’ondata virale ha infatti spinto gli investitori ad acquistare azioni di Parle Industries, che però non produce affatto le caramelle Melody. La società è semplicemente omonima rispetto alla vera azienda produttrice, Parle Products.

Nonostante l’equivoco, il titolo è balzato fino al +5%, dimostrando quanto il clamore mediatico abbia influenzato persino i mercati finanziari. Un effetto domino nato da una semplice confezione di caramelle e amplificato dalla popolarità internazionale della premier italiana.

La diplomazia diventa pop

Il caso “Melodi” conferma come oggi la politica passi sempre più attraverso meme, video brevi e contenuti condivisibili. La diplomazia tradizionale lascia spazio alla comunicazione pop, capace di parlare direttamente al pubblico globale.

E ancora una volta Giorgia Meloni si dimostra protagonista assoluta della scena internazionale anche sul terreno dell’immagine e dei social, trasformando un piccolo gesto simbolico in un fenomeno mediatico mondiale.