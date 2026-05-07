Maxi-blitz della Polizia contro l’immigrazione clandestina: 93 indagati in 5 regioni

Foto: Immago economica / SAVERIO DE GIGLIO (2025-08-28)

Operazione “Welcome”

Plauso del sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro: "E' la conferma di quanto sia decisivo l’impegno del Governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina"

Vasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata “Welcome”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina: sono 93 i provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cittadini italiani ed extracomunitari che stanno eseguendo sin dalle prime ore del mattino oltre 150 agenti della Polizia di Stato.

Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per induzione in errore. Secondo quanto emerso, il sistema prevedeva il rilascio di permessi di soggiorno irregolari in cambio del pagamento di somme di denaro.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio, ha interessato diverse aree del Paese. Oltre alla provincia crotonese, le attività di notifica e controllo hanno coinvolto le città di Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

Il plauso di Wanda Ferro

Sull’operazione contro la criminalità è intervenuta il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, che ha espresso il suo plauso: «Rivolgo le mie congratulazioni alla Polizia di Stato di Crotone per la brillante operazione “Welcome”, che ancora una volta ha consentito di colpire una vasta rete dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla falsificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno. Un ringraziamento particolare va al Questore di Crotone Renato Panvino, agli investigatori e a tutto il personale della Polizia di Stato, impegnati in un’attività complessa e articolata, coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Domenico Guarascio, che ha interessato più province italiane, portando alla notifica di 93 provvedimenti di avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di soggetti stranieri e cittadini italiani».

Governo Meloni impegnato contro l’immigrazione clandestina

Ferro ha anche ricordato che «Questa importante operazione conferma quanto sia decisivo l’impegno del Governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina e a quel sistema criminale che troppo spesso prospera attorno a quello si conferma come un vero e proprio business dell’accoglienza indiscriminata, sfruttando il bisogno e la fragilità di persone straniere per alimentare consistenti interessi economici illeciti».