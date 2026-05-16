Martina alla Fao, Nardella si smarca da Schlein e sposa la linea Lollobrigida: «Dobbiamo mettere da parte le polemiche»

Foto: Imagoeconomica / Canio Romaniello (8 maggio 2023)

Le difficoltà del Pd

L'europarlamentare dem fa il pompiere dopo che la segretaria aveva cercato di dribblare l'imbarazzo provocato dalle impuntature dell'«amico Pedro» attaccando il governo

Non è una sconfessione esplicita, ma insomma poco ci manca. All’indomani del “caso Maurizio Martina” che ha travolto il Pd, facendo emergere gli ostacoli posti dall’«amico» Pedro Sanchez alla candidatura dell’ex ministro ed ex segretario Pd alla guida della Fao, Dario Nardella assume toni decisamente diversi da quelli usati da segretaria Elly Schlein. «Dobbiamo mettere da parte le polemiche», ha detto l’eurodeputato dem, rispondendo a una domanda nell’ambito di un’intervista al Corriere della Sera.

Nardella richiama all’unità sulla candidatura di Martina alla Fao

«Lavoriamo tutti insieme, pancia a terra, per una candidatura forte, perché Martina, oltre a molti Stati europei può avere il consenso da altri continenti. La strada è lunga ma possiamo farcela, c’è un impegno di tutti in Italia per questo obiettivo», ha aggiunto, in merito alla candidatura promossa e sostenuta dal governo in un’ottica di interesse nazionale, al di là di ogni appartenenza politica.

L’imbarazzo Pd per le impuntature dell’«amico Pedro»

Parole di buon senso, che appaiono assai più in linea con quelle del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che con quelle di Schlein. La notizia per cui il premier socialista spagnolo si è messo di traverso alla candidatura dell’attuale vice direttore generale della Fao, proveniente dalla sua stessa area politica, opponendogli come competitor diretto il suo ministro dell’Agricoltura, Luis Planas, ha provocato una certa perplessità tanto a destra quanto a sinistra. Nonché un forte imbarazzo nel Pd, apparso del tutto incapace di incidere presso i propri alleati politici europei e perfino subalterno rispetto a quel Sanchez che ha eletto a proprio “modello”.

Il tentativo di Elly Schlein di buttarla in polemica contro il governo

In questa cornice, Schlein ieri ha ritenuto di buttarla in polemica contro il governo, senza dire una parola sull’«amico Pedro». «Il pieno sostegno l’ho già dato appena emersa la candidatura autorevole di Maurizio Martina che ha lavorato benissimo in questi anni alla Fao. Noi stiamo facendo la nostra parte come Pd anche nell’interlocuzioni internazionali con tutti», ha risposto Schlein a una domanda dei cronisti. «Speriamo – ha aggiunto – che anche il governo faccia la sua parte».

La replica di Lollobrigida e l’eco nelle parole di Nardella

A stretto giro Lollobrigida ha avvertito che «non è il momento di fare polemica politica, ma è importante capire che stiamo giocando nella stessa squadra», ricordando le ragioni di merito che hanno portato il governo a promuovere la candidatura di Martina e l’interesse non solo nazionale ma europeo messo a rischio dalle impuntature di Sanchez. La presa di posizione di Nardella ricorda più quella di Schlein o quella di Lollobrigida?