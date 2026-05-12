Marina Berlusconi gela chi sogna inciuci col Pd: «Non ispiro manovre, sono legata a FI e a tutto il centrodestra»

Foto: Ansa / Ettore Ferrari (30 ottobre 2024)

La stoccata

La presidente di Fininvest interviene «dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria» e avverte che le uniche manovre in atto sono proprio quelle di chi cerca di indebolire la maggioranza con «retroscena del tutto fantasiosi»

Nessun abboccamento con il Pd, nessuna manovra per «ridefinire alleanze e schieramenti», nessun intervento per condizionare il risultato delle prossime politiche, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Marina Berlusconi ha rilasciato una lunga dichiarazione nella quale ha sgombrato il campo «con estrema chiarezza» da ipotesi, illazioni e retroscena che la iscrivo al “partito” di quanti starebbero brigando per condizionare l’esito delle future elezioni politiche, quel “partito del pareggio” incarnato da una sinistra che sa di non poter confidare nelle urne per affermarsi come maggioranza e, dunque, spera in qualche gioco di palazzo per arginare il centrodestra. È vero invece il contrario: la presidente di Fininvest ha chiarito non solo di guardare con «attenzione e affetto» a Forza Italia, ma di provare lo stesso «legame ideale con l’intero centrodestra», respingendo al mittente qualsiasi tentativo di indebolirli.

La «goccia che ha fatto traboccare il vaso»

A suscitare l’intervento è stato un retroscena pubblicato dalla Stampa di oggi, firmato da Ilario Lombardo, con il titolo «E per Marina si muove Gianni Letta. Via ai contatti con i vertici Pd» e sommario «Operazione Colle 2029: si lavora all’ipotesi di un incontro tra Berlusconi e la segretaria Schlein». Un articolo che, ha spiegato Marina, «ha avuto l’effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso», dopo settimane «di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centro-sinistra».

Marina Berlusconi: «Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre»

«Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere», ha proseguito Marina Berlusconi, sottolineando che «non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro presidente della Repubblica». «Queste – ha aggiunto – sono dinamiche che competono esclusivamente alla politica e ai partiti».

Il «legame» rivendicato «con Forza Italia e tutto il centrodestra»

La presidente di Fininvest ha quindi rivendicato di guardare «con attenzione e affetto» a Forza Italia, una circostanza «del tutto naturale», trattandosi della «creatura politica di mio padre, alla quale ha dedicato trent’anni della sua vita». «Ma – ha precisato – è un rapporto che si esprime nel pieno rispetto dei ruoli e dell’autonomia della classe dirigente del partito. Aggiungo che provo lo stesso legame ideale con l’intero centrodestra, perché lo considero parte altrettanto integrante – e imprescindibile – dell’eredità politica di Silvio Berlusconi».

La stoccata contro i «retroscena del tutto fantasiosi»

«Da cittadina, oltre che da assidua lettrice di giornali, mi sento di esprimere un auspicio, anche se sono consapevole che è destinato a cadere nel nulla: in una fase così delicata per il Paese, sarebbe meglio vedere più rispetto e più attenzione per i fatti e per la realtà. E non – ha concluso Marina Berlusconi – l’ennesima rincorsa a retroscena del tutto fantasiosi, messi in giro ad arte da chi ha un unico obiettivo: indebolire Forza Italia e tutto il centrodestra».