Marco Rubio è arrivato a Roma: missione in due giorni per ricucire col Papa e Meloni

Venerdì a Palazzo Chigi

Alle 8 e 30 ora italiana il volo del segretario di Stato Usa, Marco Rubio è atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma. Oggi, dopo le 11, Rubio sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e successivamente il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Venerdì mattina, Rubio sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

Una missione che arriva a pochi giorni delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusandolo di ”mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” dicendo che il Papa sarebbe favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari.

La risposta del Papa non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, ha sottolineato con parole nette: ”Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi li’ non c’è nessun dubbio”.

Il gelo di Parolin: “Ascolteremo Rubio, l’iniziativa è partita da loro”

Anche ieri il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, alla vigilia dell’incontro col suo omologo, richiesto di un commento sui continui attacchi di Trump al Papa, osservava: ”Non vorrei entrare in giudizi personali, io credo che il Papa fa quello che deve fare. Fa il Papa. Attaccarlo in questa maniera mi pare perlomeno un po’ strano”. Parolin ribadiva comunque che gli Usa restano un interlocutore imprescindibile”.

Quanto ai temi sul tappeto, il porporato osservava: ”Ascolteremo Rubio, l’ iniziativa è partita da loro , poi immagino si parlerà di quello che è successo in questi giorni, non potremo non toccare questi argomenti e poi un po’ in generale tratteremo i temi di politica internazionale, temi come l’America Latina, immagino anche Cuba , ci saranno tutti i temi più caldi”.

Chi è Marco Rubio, il politico Usa cattolicissimo

Rubio, cattolico di origini cubane, era già stato ricevuto dal Pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente Vance, per consegnare una lettera di Trump con l’invito a visitare gli Stati Uniti.

Come ricostruisce l’edizione europea del portale il “Politico“, la visita di Rubio assume il significato di un tentativo di “fare pace” con due interlocutori centrali per l’amministrazione statunitense: il Vaticano, anche per il peso dell’elettorato cattolico negli Stati Uniti, e l’Italia, che resta un alleato strategico nel Mediterraneo e uno dei principali partner europei di Washington.