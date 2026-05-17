Mangia un gelato e muore a 16 anni: tragedia a Casoria, disposta l’autopsia sul corpo di Adriano

Inutili i soccorsi

Doveva essere una serata come tante con gli amici, ma si è trasformata in tragedia. Adriano d’Orso, 16 anni, è morto dopo aver mangiato un gelato in una gelateria che frequentava abitualmente a Casoria, nel Napoletano. Il ragazzo, allergico al lattosio, era solito scegliere gusti specifici prodotti senza latte.

Poco dopo aver consumato il cono, però, Adriano ha iniziato a sentirsi male. Gli amici lo hanno accompagnato immediatamente a casa del padre, ma le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi minuti. In un disperato tentativo di salvarlo sarebbe stato somministrato anche del cortisone, ma all’arrivo del 118 per il 16enne non c’era già più nulla da fare.

Adriano d’Orso morto mentre mangiava il gelato

Ora saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire cosa sia accaduto davvero. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, mentre i carabinieri di Casoria hanno prelevato campioni dei gelati consumati dal ragazzo per effettuare analisi approfondite.

Gli investigatori vogliono capire se possa esserci stato un errore nella preparazione dei gelati, uno scambio di contenitori oppure se il decesso sia legato ad altre cause ancora da accertare.

“Gli esami e l’autopsia saranno determinanti per capire cosa è successo e verificare eventuali responsabilità”, ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, incaricato dalla madre del ragazzo di seguire l’inchiesta.

La notizia ha sconvolto