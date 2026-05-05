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L’Esercito italiano cambia pelle (e divisa): arriva la mimetica più grigia, droni come fucili e una super squadra “sotterranea”

L’Esercito italiano cambia pelle (e divisa): arriva la mimetica più grigia, droni come fucili e una super squadra “sotterranea”

Cronaca - di Luca Maurelli - 5 Maggio 2026 alle 16:05

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“Care donne e uomini dell’Esercito Italiano, oggi non sono qui soltanto per celebrare un anniversario, ma per rendere onore a voi presenti, a chi è impegnato in Italia e all’estero e a chi, purtroppo, non c’è più. Sono qui per rendere omaggio al vostro giuramento. Il pensiero va anche al 6 aprile 2009, quando L’Aquila e il suo territorio furono colpiti da un’immane tragedia. Portare qui la Festa dell’Esercito è un segno di rispetto verso una comunità che ha saputo trasformare il dolore in rinascita, rialzarsi e ricostruire. Una comunità che, in quel percorso, non è mai stata sola: ha avuto accanto, da subito, l’Esercito, le Forze Armate, lo Stato. Nelle difficoltà ciascuno di noi cerca una mano a cui aggrapparsi. E quella mano, molto spesso, è quella dei servitori delle Istituzioni: donne e uomini che indossano un’uniforme”, ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano nel luogo del dolore per i disastri del terremoto. Un’uniforme, anzi, una divisa mimetica, che da oggi cambia, e non per motivi estetici.

Alla Festa dell’Esercito debutta la nuova divisa mimetica

Al centro del cambiamento di “look”, più grigia rispetto a prima – come informa il sito Infodifesa – c’è la presa d’atto che i conflitti contemporanei non seguono più un unico modello. Le esperienze di Ucraina, Gaza e delle tensioni con l’Iran mostrano scenari radicalmente diversi: dalla guerra su larga scala con mezzi corazzati e droni, ai combattimenti nei centri urbani e nei tunnel, fino al rischio di scontri tra potenze. Da qui nasce la necessità di un esercito versatile, capace di adattarsi rapidamente. Protagonisti del nuovo paradigma sono i droni, ormai considerati strumenti ordinari del combattimento. Secondo il capo di Stato maggiore Carmine Masiello, ogni soldato dovrà saperli utilizzare per osservare, colpire e reagire in tempo reale. Per accelerare l’innovazione, i reparti saranno dotati anche di stampanti 3D, così da poter costruire autonomamente quadricotteri e aggiornarsi senza dipendere da lunghi cicli di approvvigionamento.

Accanto alla tecnologia, emerge una nuova attenzione alla guerra dell’informazione. L’obiettivo è rendere i militari “impermeabili” alla disinformazione, riconosciuta come arma strategica capace di influenzare percezioni e morale. Il conflitto, dunque, non si gioca più solo sul campo fisico, ma anche su quello cognitivo. Dalle operazioni a Gaza arriva invece un’altra novità concreta: la nascita del 184° battaglione Nembo, reparto specializzato nella guerra sotterranea. I tunnel e gli spazi interrati vengono ormai considerati ambienti operativi stabili, non più eccezioni. La nuova mimetica grigia è quindi solo la superficie di un cambiamento più ampio. L’Esercito Italiano punta a trasformarsi ora, per non farsi trovare impreparato davanti ai conflitti del futuro e risponde alla necessità di operare in contesti urbani e ambienti sotterranei, sempre più centrali nei conflitti contemporanei. 

Tra gli aspetti più innovativi indicati dal vertice dell’Esercito c’è la distribuzione ai reparti di stampanti 3D per consentire ai militari di costruire da soli i quadricotteri. La motivazione è chiara: questi strumenti evolvono con una velocità tale da diventare superati nel giro di pochi mesi. Per questo, secondo Masiello, l’unico modo per restare al passo è aumentare l’autonomia operativa e produttiva direttamente sul terreno.

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di Luca Maurelli

5 Maggio 2026 alle 16:05

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