La lezione di Emanuel in carrozzina dalla nascita a Giannini leone da salotto: “Vergognati” (video)

Foto: imagoeconomica / Canio Romaniello (18 marzo 2025)

Umanità addio

“Vergognati! Dovresti vergognarti!”. Non è un grido di dolore ma una lezione magistrale quella che Emanuel, 27 anni, sulla carrozzina dalla nascita, impartisce a Massimo Giannini. Il “leone da salotto”, col birignao da progressista illuminato, che è incappato nell’improvvido paragone tra l’inutilità del governo e quella di un disabile.

La lezione di Emanuel a Gianni: vergognati!

“Un governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se vive fino a 100 anni. Ma bisogna vedere in che condiziona ci arriva. Se passa gli ultimi venti anni della sua vita immobile a non fare nulla è inutile che abbia vissuto tanti anni”. Parole che fanno rabbrividire. E che le semi-scuse postume dell’autore non cancellano.

“Caro Giannini, vivo sulla sedia a rotelle da quando sono nato…”

In un video pubblicato sui profili social di Fratelli d’Italia, Emanuel, affetto da Sma, si rivolge direttamente al giornalista. E lo fa nero. “Caro Giannini, guarda che io sulla sedia a rotelle ci sono nato, sono 27 anni che vivo così. Sinceramente da persona immobile che vive in seda a rotelle penso che tu debba solo vergognarti. Tu tu hai guardato milioni di persone disabili, anziane, fragili, spesso sole e non aiutate a dovere, e le hai trasformate nel simbolo dell’inutilità. Le hai ridotte e umiliate con un paragone che non e solo triste e fuori luogo è proprio disumano”.

Ci sono uomini immobili che sono 10mila volte meglio di voi

Emanuel incalza: “Capisci la gravità delle tue parole? E contrattacca. “Ci sono uomini inchiodati al letto che valgono infinitamente più di cento opinionisti seduti comodi in studio. Uomini immobili che sono 10.000 volte meglio di voi. Leoni da salotto che magari vi sentite anche intelligenti…”. Con coraggio e orgoglio mette a nudo l’ipocrisia di Giannini. Che, dopo lo tsunami di critiche, ha tentato una goffa marcia indietro nascondendosi dietro la formula di rito “sono stato frainteso”. Nel filmato il ragazzo va alla sfida. “Diccelo chiaramente: un anziano malato un ragazzo disabile vale di meno? Uno che ha bisogno di aiuto vale di meno? Perché questo è quello che hai detto. E puoi girarla quanto vuoi ma le tue parole sono state troppo chiare per essere ribaltate”.

Dove è finita la vostra battaglia per le categorie emarginate?

Parole inaccettabili quelle di Giannini, che tradiscono il corto circuito della sinistra che straparla di rispetto e inclusione e poi bolla come inutile la vita di in disabile. “Dove è finita la vostra battaglia per le categorie emarginate e per le minoranze?

Inutile è chi perde l’umanità per fare propaganda

“E la cosa più schifosa – conclude Emanuel – è che l’hai fatto proprio mentre tutti piangevano Alex Zanardi, un uomo che ha avuto più forza, più dignità e più coraggio di tanti bambocci con il microfono in mano e una frase ipocrita in bocca. Vergognati! Vergognati! E quindi no, caro Giornini, inutile non è chi vive sulla sedia a rotelle. Inutile è chi perde la propria umanità pur di fare propaganda politica”.