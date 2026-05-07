“Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo”

La protesta di FdI

“Giannini vergognoso: per attaccare il governo insulta i disabili”: non si placano le polemiche dopo l’intervento del giornalista a DiMartedì, con la pagina social di FdI che coglie l’occasione per stigmatizzare le frasi pronunciate in diretta su La7 nel corso del programma condotto da Giovanni Floris.

Per paragonare la presunta inerzia politica del governo Giannini l’ha associata a una forma di disabilità, utilizzandola come sinonimo di “vita inutile”. Come se, nell’ottica di Giannini, personalità come il fisico Stephen Hawking o il campione Alex Zanardi, (nelle foto Ansa) fossero vissuti inutilmente.

Una presa di posizione già duramente contestata a caldo dal Secolo d’Italia, e commentata in queste ore da diversi esponenti di FdI.

L’ex direttore de La Stampa ha infatti usato una metafora horror per criticare l’esecutivo. Una immagine tanto raccapricciante quanto offensiva, in primis per i disabili.

La pagina social di FdI: Giannini chiedi scusa

«Arrivare a offendere la dignità delle persone con disabilità, tra gli applausi scroscianti del pubblico di La7, vuol dire aver toccato il fondo. Giannini, vergognati e chiedi scusa», scrive in un commento la pagina di Fratelli d’Italia.

In un post, il capogruppo dei senatori di Fdi, Lucio Malan, condivide il video con poche durissime parole: “Giannini, il paragone miserevole offende vecchi e disabili. Poi fanno i maestrini del politically correct!”.

Locatelli: Giannini sui disabili dimostra disprezzo e ignoranza

Durissima la nota della ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli: “‘Persone che parlano in questo modo – scrive su Instagram Locatelli – per le quali è naturale e spontaneo dire che una persona con disabilità, o anziana, in carrozzina debba morire prima del tempo dimostrano tutto il loro disprezzo e la loro ignoranza. Calpestano la dignità delle persone – conclude la ministra per la disabilità – le mortificano e sono disposte a tutto pur di parlare di quello che loro reputano importante in quel momento”.

Procaccini: “Siamo alla degradazione della dignità”

«Non è il solito sbocco di odio dei cosiddetti “intellettuali” della sinistra, nel solito salotto, sulla solita rete televisiva», commenta sui social Nicola Procaccini. «Qui – sottolinea l’europarlamentare di FdI – siamo a un livello superiore, siamo alla degradazione della dignità, della vita che secondo questi “intellettuali” non vale la pena di vivere. E ci sono pure gli applausi…».

Sbardella: “Giannini insulta anche uomini come Zanardi”

«Abbiamo avuto uomini come Alex Zanardi, esempio di coraggio, dignità e rispetto – ricorda il deputato di FdI, Luca Sbardella – Poi ci sono personaggi come Giannini che, accecati dall’odio politico, pur di colpire il governo arrivano perfino a denigrare il mondo della disabilità. Questo non è giornalismo, non è critica politica: è soltanto squallore».