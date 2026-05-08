Insulti choc e commenti social antisemiti contro una professoressa: denunciato un 40enne nel milanese

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Perquisita la sua abitazione

Un 4oenne di Cesano Boscone, in provincia di Milano, è stato denunciato dalla Polizia per aver scritto commenti antisemiti sui social e rivolti a una docente dell’università di Pisa. L’uomo è stato accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso, utilizzando mezzi informatici. La vicenda risale allo scorso novembre, quando la professoressa aveva pubblicato sui social un post su Facebook dedicato all’attentato contro la sinagoga ortodossa di Manchester, che ha avuto luogo a ottobre.

Insulti e commenti antisemiti contro una professoressa: denunciato un 40enne

La donna ha iniziato a ricevere una quantità inaudita di commenti odiosi e antisemiti sempre dallo stesso profilo. «Devi morire nel modo più atroce più del 7 ottobre e ancora di più dell’olocausto! Lì ti stanno aspettando nelle camere a gas per gassarti e bruciarti nei forni crematori, terrorista ebrea di m*da muori nel modo più atroce». Ma ce ne sono tante altre, come: «Vai in stazione ratto, prendi il carro bestiame e vai ad Auschwitz, fai la selezione, fatti estrarre senza anestesia i denti d’oro, tatuare il braccio come la sudicia vacca che sei, rasarti i capelli che servono per riempire i cuscini». E ancora: «Caccia, uccidi e squarta ogni ratto ebreo!».

Dopo il profluvio di insulti, la docente ha deciso di sporgere denuncia e da quel momento sono immediatamente iniziate le investigazioni he hanno portato all’identificazione dell’autore dei commenti. Gli agenti, in collaborazione con la Digos milanese, hanno provvisto a perquisire l’appartamento dell’indagato, a cui sono stati requisiti alcuni apparecchi informatici. Poi ha ammesso ha di aver agito dietro uno schermo senza voler fare realmente del male alla professoressa, che non conosce di persona e con cui non ha avuto mai alcun contatto reale. Dunque, sarebbe stato spinto da sentimenti di frustrazione e odio nei confronti del popolo ebraico in generale.