Il Test di Rorschach e la sua attualità che resiste ancora oggi; un’intuizione geniale che ci aiuta a conoscerci meglio

Foto: Ansa foto archivio / Sghljklplej archivo (Maggio 2022)

L'intervento

Le macchie del test indicano inclinazioni di personalità e sono uno strumento prezioso di comprensione

C’è qualcosa di sorprendentemente semplice e profondamente misterioso.

Una macchia d’inchiostro, un foglio bianco e una domanda: “Che cosa potrebbe essere?”

È da questo gesto quasi infantile che nasce uno degli strumenti più iconici della psicologia del Novecento. Il Test di Rorschach affascina proprio per questa apparente semplicità: nulla da studiare, nulla da “indovinare”. Eppure, dietro questa libertà, si apre un territorio complesso, dove immaginazione, emozione e pensiero si intrecciano.

Le macchie

Uno splendido insieme di macchie che disegnano la psicologia della personalità.

Macchie di inchiostro che fotografano piu sfaccettature della psicologia generale: la struttura, l’identità, la capacità di entrare in empatia con l’altro e di costruire relazioni intime, e la motivazione di perseguire obiettivi e auto-direzionarsi rispetto ai propri desideri.

Se vedi tanti movimenti sei irrequieto? E se ne vedi pochi? potresti essere bloccato o depresso!?

Se non vedi percetti umani? E se vedi solo degli animali? Leoni? Farfalle? Falene?

Una sfinge alata? Dei cavallucci marini? E cosi via…quante cose produce la nostra mente di fronte ad uno stimolo ambiguo. E quanto diventa interessante questo processo creativo – primario – emotivo e/o cognitivo!

Quanto appare misteriosa la lettura di questo metodo di indagine. Eppure ogni cosa è prevista! Ogni mossa è studiata! Ogni dettaglio prende forma, si localizza, si colora, prende forma, si definisce nei suoi contenuti e nelle sue principali determinanti.

L’esame di realtà appare intatto? Oppure la persona tende a scappare dalla realtà – in fuga verso fantasie e fantasmi. Personalizza l’esperienza, trasforma, interpreta?

Quando l’immaginazione diventa una finestra sulla mente

Hermann Rorschach, psichiatra svizzero, ebbe un’intuizione controcorrente per la sua epoca: non chiedere alle persone risposte corrette, ma lasciare che costruissero il loro significato.

Le macchie non rappresentano nulla di preciso. E proprio per questo possono diventare qualsiasi cosa.

Di fronte a uno stimolo così aperto, la mente non riconosce: crea.

E nel modo in cui crea – organizzando forme, attribuendo senso, collegando immagini – si rivelano tracce del funzionamento psicologico individuale.

Il Rorschach, in fondo, non ci dice cosa vediamo, ma come arriviamo a vedere ciò che vediamo. Il tipo di percezione racconta della propria organizzazione cognitiva, della propria storia e delle proprie paure. Il test disvela mostri e non solo – traccia le tematiche dolorose.

Leonardo e Victor Hugo

Molto prima della psicologia clinica, alcuni artisti avevano già esplorato questo territorio.

Leonardo da Vinci invitava a osservare le macchie sui muri per scorgervi battaglie, paesaggi, figure fantastiche.

Victor Hugo trasformava le colature d’inchiostro in immagini visionarie.

Justinus Kerner costruì intere raccolte poetiche a partire da macchie interpretate.

In questi esperimenti non c’era diagnosi, ma intuizione: quando lo stimolo è indefinito, la mente lo riempie con sé stessa. È lo stesso principio su cui si fonda il Rorschach.

Uno strumento che ci interroga

Spesso si pensa al Test di Rorschach come a uno strumento capace di “rivelare” automaticamente la personalità. In realtà, le macchie da sole non dicono nulla.

Il vero nodo è la decodifica, l’analisi e il ragionamento clinico.

Il paziente parla, descrive, associa immagini. Ma l’esperto che osserva, collega, interpreta: coglie la struttura del pensiero, riconosce la qualità delle emozioni, valuta la coerenza, la rigidità o la flessibilità delle risposte.

Il test non funziona senza questa operazione clinica. Richiede un’analisi accurate e segue regole rigide di osservazione e siglatura.

Non è una fotografia della mente, ma un materiale grezzo che richiede lettura e costruzione di significato.

In questo senso, il Rorschach è un dialogo a due livelli:“I maranza e la necessità di unire la sanzione all’educazione”. L’analisi di Giuseppe Femia – Secolo d’Italia

E la qualità dell’incontro dipende proprio dalla competenza nel trasformare ciò che emerge in comprensione psicologica.

Il rischio è la responsabilità dell’interpretazione

Qui si apre un punto cruciale: interpretare non significa attribuire significati arbitrari.

La lettura del Rorschach richiede: formazione specifica, padronanza dei sistemi di codifica, capacità clinica di integrazione.

Ma anche qualcosa di meno tecnico e più sottile: una sensibilità nel cogliere il senso soggettivo dell’esperienza del paziente, evitando letture rigide o eccessivamente categoriali. Una cattiva interpretazione può: deformare il significato delle risposte ,attribuire contenuti non presenti, compromettere la relazione terapeutica. Una buona interpretazione, invece, riesce a restituire al paziente una comprensione che è riconoscibile, significativa e trasformativa.

Il potere relazionale delle macchie

Dalle risposte emergono: interessi, capacità di gestire lo stress, credenze di base su di se e sul mondo, capacità relazionali, storia affettiva.

È proprio in questo spazio interpretativo condiviso che il Rorschach mostra la sua forza più profonda. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Il paziente non si sente giudicato, ma ascoltato mentre immagina.

Le macchie diventano un “terzo elemento” non appartengono né al paziente né al terapeuta , ma creano un terreno comune.

Parlare di una macchia diventa un modo indiretto per parlare di sé: emozioni difficili emergono senza essere forzate; conflitti interni si rendono visibili in forma simbolica; il linguaggio si arricchisce di immagini, non solo di parole e l’esperto nel restituire senso a queste immagini, costruisce un’esperienza di comprensione della mente. Choc al rosso? Choc al nero?? Simmetria? Confabulazione? Ogni manifestazioni descrive un atteggiamento, un profilo cognitivo, una personalità.

Per molto tempo il Rorschach è stato associato alla diagnosi psicopatologica. Ma la sua utilità non si esaurisce qui.

Anche in assenza di un disturbo, il test permette di esplorare: come si affronta l’incertezza, come si organizza il pensiero, come si dà significato alle esperienze emotive. Diventa così uno strumento di consapevolezza, utile nei percorsi di crescita personale e di approfondimento psicologico.

Un test affascinante, ma non neutrale

Il test è uno strumento che segue linee statistiche di interpretazione. E’ svizzero, preciso e puntuale nel segnalare criticità e problematiche di interesse psicopatologico.

Il suo esito dipende in larga misura da chi lo utilizza. La competenza dell’esperto, la sua capacità di ascolto, il suo modello teorico influenzano profondamente la lettura dei dati. Per questo oggi viene sempre più utilizzato all’interno di valutazioni integrate, in dialogo con altri strumenti.

Non legge la mente

Il Test di Rorschach non legge la mente. Non svela verità nascoste in modo automatico, ma raggiunge contenuti profondi della mente.

Fa qualcosa di diverso, e forse più importante: crea una situazione in cui la mente si mostra nel suo funzionare.

Che sappia ascoltare ciò che viene detto e anche ciò che prende forma tra le macchie.

In fondo, il Rorschach non sta nelle tavole, sta nell’incontro tra chi guarda e chi sa comprendere ciò che viene visto. Fra l’atteso e il proiettivo.