Il solito tic della sinistra non risparmia neanche Pannella: il Pd boicotta la proposta della Mussolini sulla targa. Ti pareva…

Foto: Imagoeconomica / Alessandro Paris (2 settembre 2015)

Isteria dem

Bagarre in Aula al Campidoglio. La capogruppo di FI denuncia un "ostruzionismo incomprensibile" sulla risoluzione azzurra

Siamo alle solite… O meglio, alle prese con l’atavico vizio ideologico che la sinistra romana proprio non riesce a scrollarsi di dosso: se una proposta di buonsenso arriva dai banchi opposti ai suoi, va sabotata. O in alternativa, nel migliore dei casi, ignorata (boicottata?) con l’arma dell’astensione. Non è una novità insomma, ma stavolta il tic dell’ostruzionismo scatta sulla proposta di una targa commemorativa per Marco Pannella. L’ultima vexata quaestio su cui spiega tutto in una nota la capogruppo in Assemblea Capitolina di Forza Italia, portavoce dell’iniziativa: Rachele Mussolini.

Targa per Pannella, Rachele Mussolini: «Incomprensibile ostruzionismo del Pd»

«L’idea di collocare una targa in memoria di Marco Pannella in Piazza Navona sta incontrando notevoli e oggettive difficoltà di non facile risoluzione per le quali il Campidoglio starebbe pensando a un piano B», scrive la capogruppo forzista in Campidoglio. «A tal proposito – prosegue quindi – giova ricordare la mia proposta di installare una targa in onore dell’ex leader dei Radicali proprio dinanzi al luogo in cui Pannella ha iniziato e poi intrapreso per quasi mezzo secolo la propria azione civile e politica a favore di tutti gli italiani, ossia la storica sede del partito da lui fondato situata in Via di Torre Argentina 76».

Targa per Pannella, il Pd tra vecchi tic, soliti “vizi” e barriere ideologiche…

«Una proposta di buon senso – aggiunge Rachele Mussolini – che ha incontrato il favore di molti esponenti politici di spicco, artisti e cittadini comuni, nell’ambito di una petizione lanciata sulla piattaforma change.org, ma non del Pd che, sulla mia mozione discussa in Aula Giulio Cesare, ha preferito astenersi. E mentre il comune di Roma si affanna alla ricerca di una soluzione “altra” piuttosto che accogliere la mia, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa lancia, al presidente Fontana, la proposta di un busto per Pannella a Montecitorio, a dimostrazione di quanto l’impegno profuso dalla sottoscritta su Roma sia stato pienamente colto e recepito anche in Parlamento».

«L’unica soluzione possibile è in Via di Torre Argentina 76: no a piano B»

«A questo punto, alla luce delle tante criticità emerse riguardo all’opzione Piazza Navona, sarebbe utile e ragionevole prendere in seria considerazione la mia idea. Che, forse per motivazioni puramente politiche, è stata frettolosamente accantonata a favore di un’altra proposta di difficile, se non di impossibile realizzazione. L’auspicio – conclude allora la capogruppo – è che la maggioranza torni sui propri passi. E dia il proprio consenso a quella che, a tutti gli effetti, appare come l’unica soluzione realmente percorribile: apporre una targa commemorativa della figura di Pannella in Via di Torre Argentina 76».

Insomma, l’ultimo capitolo di questa saga dell’ostruzionismo (o dell’astensione pur di sabotare) riguarda la memoria di Marco Pannella, per cui, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, la celebrazione del leader radicale in Campidoglio è diventata un terreno di scontro paradossale. Un campo di battaglia demagogica in cui il Partito democratico preferisce l’immobilismo pur di non convenire con gli avversari.

Targa per Pannella, un riconoscimento dovuto, oltre le differenze

La sensazione è che, ancora una volta, la sinistra preferisca rincorrere progetti di difficile realizzazione piuttosto che dare il via libera all’unica soluzione realmente percorribile. È il vecchio riflesso condizionato: la proposta arriva da destra? Allora smarcare. E non far passare. Un atteggiamento che ricorda molto da vicino, del resto, il boicottaggio subìto dalla memoria di figure come quella di Giorgio Almirante, e di tutti i protagonisti della politica su cui nel passato, anche recente, si è polemizzato per negare l’intitolazione di una strada, piuttosto che osteggiare o boicottare un evento.

Eppure Pannella non è certo un riferimento di area… Mentre è sicuramente un protagonista della storia repubblicana con cui, anzi, la destra ha spesso incrociato le lame su temi etici e sociali. Ma al quale non è mai stato negato il riconoscimento del valore politico e della lealtà umana. E a cui oggi, meno che mai, negherebbe un tributo commemorativo.