Il papa incontra la mamma del piccolo Domenico. “Gli ho regalato una foto e il libro che ho scritto. Pregherà per lui”

Un'emozione incontenibile

Un’emozione incontenibile, momenti incancellabili per Patrizia Mercolino tra le decine di migliaia di fedeli che hanno accolto a Napoli papa Leone XIV. Il pontefice, durante la visita al Duomo, ha voluto incontrare la mamma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi in seguito a un trapianto di cuore non riuscito. A renderlo noto è il legale della famiglia del piccolo.

Il papa incontra a Napoli la mamma del piccolo Domenico

L’Arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, a margine della cerimonia del baciamano, ha spiegato al Pontefice chi fosse la signora che teneva per mano la figlia. “Sono commossa, ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere”, ha detto emozionatissima la mamma di Domenico dopo l’incontro. La figlia ha donato a Leone XIV la foto del fratellino, mentre mamma Patrizia gli ha regalato il libro che ha scritto sulla vicenda di suo figlio insieme all’avvocato Francesco Petruzzi (“Un cuore bruciato. La tua storia per non dimenticare”).

Don Mimmo Battaglia gli ha detto chi ero e lui si è ricordato

“Don Mimmo Battaglia gli ha detto chi ero e lui si è ricordato” ha dichiarato la signora Caliendo, tenendo per mano la figlia, che a Leone XIV “ha dato la foto”. “Mia figlia gli ha dato la foto di Domenico, iogli ho regalato il libro che ho scritto su Domenico. E gli ho detto di recitare alcune preghiere per Domenico e lui mi ha detto sarà fatto. E gli ha messo la mano sul cuore”.

Gli ho regalato il libro che ho scritto su Domenico

Poco prima dell’incontro previsto dal programma Patrizio Mercolino ha manifestato la sua grande emozione. “Avrò l’onore di avvicinare il Papa per il baciamano. Non so se mi riconoscerà, se non mi riconosce gli dirò che sono la mamma di Domenico. È una grande emozione. Lo è già la possibilità di avvicinarlo personalmente, figuriamoci poter portare Domenico al Papa” dice la donna, “gli chiederò di ricordarlo nelle sue preghiere”.