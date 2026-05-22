I frutti più cari del mondo: in Giappone due meloni pregiati battuti all’asta per oltre 31mila euro

Record assoluto

Incredibile ma vero. In Giappone una coppia di meloni (con la minuscola) pregiati, coltivati nell’isola di Hokkaido, è stata battuta all’asta al prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro. Superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i frutti più costosi del mondo, della varietà cantalupo, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro.

In Giappone due meloni venduti a 31.400 euro

I meloni saranno esposti presso il supermercato Sakuragaoka di Keio Store, nella città di Tama, a ovest di Tokyo, prima dell’inizio delle degustazioni la prossima settimana. “Abbiamo il raccolto migliore”, ha dichiarato Hirokazu Okubo, dirigente del grossista. “Vogliamo che le persone in tutto il Giappone possano assaporare i meloni di Yubari”. I meloni, specialità della città di Yubari nell’Hokkaido, hanno beneficiato delle scarse nevicate invernali e del clima primaverile favorevole. Due fattori che hanno permesso ai raccolti di maturare senza intoppi quest’anno. Lo chiarisce la cooperativa agricola della città che ora punta a spedire oltre tremila tonnellate di meloni di Yubari in questa stagione. E a generare un fatturato di circa 2,1 miliardi di yen con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio.

Verranno esposti al supermercato di Keio Store, a ovest di Tokyo

Ma perché un prezzo così esorbitante? I meloni Yubari vengono coltivati in condizioni climatiche particolare, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche che favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta, poi, viene potata per far crescere un solo melone. Tutti i nutrienti si concentrano in un solo ‘esemplare’, che viene curato in maniera quasi manicale. I contadini si occupano di ogni singolo melone per oltre 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con guanti, protetto da sole. Quindi, alla fine dell’iter, si passa all’esame. Naturalmente non tutti i meloni Yubari vengono promossi. Vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme e un peso non superiore ai 2 chili e mezzo.