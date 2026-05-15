Harry e Meghan produrranno un nuovo film con Netflix sulla guerra in Afghanistan: il duca di Sussex è un esperto

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Un progetto speciale

La nuova esperienza cinematografica potrebbe giovare dall'esperienza militare di Harry, che dal 2005 al 2015 ha servito nell'esercito britannico. Nel corso della sua carriera da soldato ha partecipato a due missioni in Afghanistan e raggiunto il grado di maggiore

Harry e Meghan gireranno un nuovo film sulla guerra in Afghanistan per Netflix. In base a quanto riportato da Variety e Deadline, i due collaboreranno con Tracy Ryerson, che è la responsabile dei contenuti sceneggiati di Archewell productions. La produzione riguarderà di un adattamento cinematografico del libro “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege” del maggiore Adam Jowett. La pellicola rientrerà nell’accordo di prelazione siglato tra Archewell e Netflix, su cui il gigante dello streaming ha ricevuto la prima scelta sui progetti cinematografici e televisivi dei duchi di Sussex, dopo la scadenza del precedente accordo quinquennale da 45 milioni di sterline.

Harry e Meghan tornano su Netflix con un nuovo film sulla guerra in Afghanistan: basato su un libro

Il rapporto tra i duchi di Sussex e Netflix era diventato difficile dopo che la critica aveva stroncato, tra gli altri progetti, il programma di cucina della duchessa ‘With Love, Meghan’. Il libro di memorie sulla guerra in Afghanistan racconta la storia del comando della Easy company da parte del maggiore britannico Adam Jowett, un’unità di paracadutisti e Royal Irish Rangers incaricata di presidiare il distretto di Musa Qala nel luglio del 2006. Il principe Harry ha svolto due missioni in Afghanistan durante i suoi dieci anni di servizio nell’esercito britannico.