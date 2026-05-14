Hantavirus, è il topo colilargo il nuovo incubo. I tiktoker sfidano il contagio: “E’ così carino” (video)

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Allarme contagio

Si chiama topo colilargo, nome scientifico “Oligoryzomys longicaudatus” (in spagnolo colilargo, letteralmente “dalla coda lunga”) ed è un roditore selvatico di colore marrone chiaro che vive in Cile e nell’Argentina meridionale. Pesa meno di 30 grammi, ha orecchie piccole, occhi grandi e adatti alla vita notturna, e una coda che può essere lunga il doppio del resto del corpo. “Per quanto riguarda gli hantavirus in Europa, nel loro caso il serbatoio-animale è il roditore, ma parliamo di specie diverse rispetto a quello selvatico” come il colilargo- che sembra essere il principale indiziato per il presunto contatto, durante una escursione a Usuaiha, della coppia di passeggeri olandesi della Mv Hondius risultati poi positivi e deceduti – che “non è presente in Europa e in Italia”, rassicura all’Adnkronos Salute Giovanni Cattoli, direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IzsVe).

L’hantavirus e il topo colilargo: i rischi possibili

Gli hantavirus sono virus zoonotici a Rna diffusi a livello globale e responsabili di malattie potenzialmente gravi e letali. “All’interno di questo genere sono state identificate oltre 20 specie virali. Il principale serbatoio è costituito dai roditori, dai quali il virus viene trasmesso alle persone soprattutto tramite inalazione di particelle contaminate provenienti da urina, feci o saliva, oppure attraverso il contatto con superfici contaminate – riporta la circolare del ministero della Salute dedicata proprio alla gestione degli hantavirus – Diversi studi hanno documentato la presenza nel Nord Italia di roditori sieropositivi per altri ceppi di hantavirus associati a febbre emorragica con sindrome renale (Hfrs) o nefropatia epidemica (Ne). In particolare, in Trentino sono stati rilevati anticorpi anti-Puumala virus (Puuv) nello 0,4% dei Clethrionomys glareolus e anti-Dobrava virus (Dobv) nello 0,2% degli Apodemus flavicollis. In ambito umano, sono stati segnalati in Italia solo pochi casi sporadici di infezione da hantavirus, correlati a esposizione avvenuta all’estero o in aree transfrontaliere, principalmente sostenuti da Puuv e Dobv in contesti europei e associati al virus Sin Nombre (Snv) in alcuni casi importati dalle Americhe”.

Sulla possibilità che i topi di città come Roma o Milano diventino il serbatoio di hantavirus, il direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è categorico: “Non è possibile, perché la stragrande maggioranza dei roditori interessati dall’hantavirus è di campagna, tanto è vero che finora sia da un punto di vista di ritrovamento nei ‘serbatoi’ (animali), sia i casi segnalati in Europa, sono sempre roditori selvatici che hanno avuto contatti con persone in ambiente agroforestaleun anno.