Giornata dell’Africa, Meloni: “Culla di risorse e talenti, costruiamo ogni giorno un destino comune. L’Italia c’è”

Piano Mattei

“Oggi si celebra la Giornata dell’Africa, in occasione del 63° anniversario della fondazione dell’Organizzazione dell’Unità Africana, l’attuale Unione Africana. Oggi rinnoviamo l’impegno dell’Italia per costruire con i popoli africani un nuovo modello di cooperazione e sviluppo reciproco”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando in una nota il rapporto privilegiato dell’Italia con un continente giovane e dinamico che guarda al futuro.

Giornata dell’Africa, Meloni: culla di risorse e talenti

“L’Africa è una culla di risorse, talenti e formidabile dinamismo, che guarda al futuro con speranza“, ha aggiunto la presidente del Consiglio in occasione della giornata mondiale che si celebra ogni 25 maggio. “Con il Piano Mattei, l’Italia ha scelto di sostenere questo percorso di crescita. Rifiutando ogni logica assistenzialistica e predatoria, lavorando da pari a pari per trasformare le idee in programmi concreti, creare lavoro e garantire ai giovani il diritto a non dover emigrare. Dall’energia all’agricoltura, dalle infrastrutture digitali alla tutela dell’acqua, fino alla sanità, ogni nostra iniziativa mette al centro la risorsa più preziosa: il capitale umano e la formazione dei giovani”.

“Con il Piano Mattei il sostegno alla crescita”

“L’Italia c’è – ha concluso Meloni – al fianco di un Continente giovane e dinamico, legata da un destino comune che costruiamo giorno dopo giorno attraverso progetti reali e risultati condivisi”. Parole che si fanno opere. Basta guardare al rapporto strategico con l’India confermato e implementato dalla visita in Italia del primo ministro Narendra Modi (la prima dopo 26 anni) suggellata dal bilaterale con la premier Meloni. Un incontro che segna l’avvio di un “partenariato strategico speciale” con l’obiettivo di superare i 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Speciale anche nel rapporto personale, testimoniato dal dolce omaggio di Modi. Le “caramelle Melody” portate in regalo alla premier.