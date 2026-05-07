“Giallo” agli Internazionali di Roma: scritte con insulti omofobi contro Sinner. Chi c’è dietro

Foto: ansa / EPA/CHEMA MOYA (3 maggio 2026)

Tennis e veleni

Un piccolo “giallo”, ma molto imbarazzante, scuote le prime giornata degli Internazionali Bnl di tennis a Roma. In attesa del suo debutto di domani, oggi il primo allenamento pubblico di Jannik Sinner mentre ci si interroga su alcune scritte comparse su adesivi collocati sui muri del Foro Italico nei quali vengono rivolti a Sinner offese omofobe: “Sinner fr…” e “Sinner rottonc…” si legge nelle stampe in questione. Gli adesivi sono stati scoperti da un giornalista della Sette e messi on line su X.

Internazionali, adesivi con insulti omofobi contro Sinner

a volte mi vergogno di vivere in questa meravigliosa città… pic.twitter.com/IRkbvBmoer — Andrea Prandi (@AndreaPrandi11) May 5, 2026



Ma chi c’è dietro? Sugli sticker c’è il nome di Sinner con i due insulti omofobi, insieme al “lupetto”, storico simbolo della Roma, e alla firma “Cane Sciorto”, sigla che non rimanda a gruppi noti né a rivendicazioni riconoscibili. Ma che ci possa essere uno sfondo “calcistico” è molto probabile, con Sinner coinvolto nella polemica che si è scatenata negli ultimi giorni per la concomitanza tra la finale degli Internazionali di Roma e il derby calcistico tra la stessa Roma e la Lazio, entrambi in programma domenica 17 maggio.

E siccome Sinner è il favorito assoluto per la vittoria finale – e quindi anche per raggiungere la finale – qualcuno ha pensato bene di bersagliarlo con insulti omofobi per “protestare” contro l’orario del derby, già criticato da Maurizio Sarri – allenatore della Lazio – che ha minacciato di sedersi in panchina, alzarsi e andare via dopo pochi minuti se l’orario dovesse essere confermato. Intanto, si indaga…

Jannik Sinner ha fissato il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza. Si infrange subito, invece, il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano, numero 100 Atp, si è arreso in due set ad Alexei Popyrin con un par5ziale netto di 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco.