Garlasco, colpevole contro sospetto. Alberto Stasi attacca Andrea Sempio: “Mancanza di rispetto”

E’ il legale a dare notizia dell’assenza di Sempio spiegando che “hanno battuto la notizia gli organi di stampa non è un’indiscrezione…”. Il discorso devia brevemente su “merendine” e “caramelle” che Stasi mangia a lavoro, poi il condannato per il delitto di Garlasco sentenzia in modo laconico: “Totale mancanza di rispetto”, concetto condiviso dai legali.

Chiara Poggi non parlò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Né di presunte avance, né di quelle tre telefonate fatte tra il 7 e l’8 agosto 2007 che per la procura di Pavia rappresentano un indizio contro l’indagato del delitto di Garlasco. L’uomo che oggi punta sulla revisione e sta fa finendo di scontare la sua condanna a 16 anni di carcere risponde con tranquillità alle domande del procuratore Fabio Napoleone.

E’ il 20 maggio 2025 quando Stasi, accompagnato dai difensori Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si accomoda e ascolta i dettagli della nuova inchiesta che nasce – per stessa ammissione di chi indaga – dagli accertamenti tecnici disposti dalla difesa del condannato. Il Dna trovato sulle unghie della vittima, l’impronta 33, gli scritti sequestrati che restituiscono “una personalità particolare” o quasi “un’attenzione morbosa” verso Stasi (a dire del procuratore) vengono snocciolati nelle domande del lungo interrogatorio.

“No…non me l’ha riferito…non l’ha fatto” risponde Stasi – nell’interrogatorio in possesso dell’Adnkronos – quando gli viene chiesto se la ventiseienne gli avesse parlato di quei tre contatti telefonici, il più lungo di 21 secondi. E porsi ora questa domanda “perde significato perché non l’ha fatto…ragionando in termini più astratti e generici, forse dipende dalla circostanza cioè, se in quel momento l’avesse reputato importante magari me l’avrebbe detto, oppure se non era distratta da altre cose, cioè da fattori che forse è difficile oggi mettere in campo” dice a verbale. “Non saprei dire, dare un motivo…. del perché non me l’ha detto, però sicuramente non me l’ha detto”, aggiunge il 42enne, il quale riconferma le carinerie che la ventiseienne gli raccontò di ricevere da un collega di lavoro.