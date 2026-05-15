Festival di Cannes, attesa per il film di John Travolta sull’aviazione e per il documentario su John Lennon

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Le uscite importanti

John Travolta è il protagonista della quarta giornata del 79esimo Festival di Cannes. Il divo americano 72enne è arrivato sulla Croisette per presentare alla regia il suo debutto intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’, scritto, diretto, narrato e prodotto interamente da lui. Si tratta di una storia che nasce dalla sua passione per l’aviazione, che coltiva da sempre.

Da bambino, infatti, si divertiva a guardare gli aerei che decollavano dall’aeroporto ‘LaGuardia’ di New York, vicino a casa sua. Ha iniziato a volare a soli 15 anni, conseguendo la sua prima licenza di pilota a 22 e da allora ne ha ottenute molte altre: John Travolta è abilitato a pilotare Boeing 707, 737, 747 e Bombardier Global Express. Con oltre 9.000 ore di volo, l’attore ha anche avuto svariati aerei per tanti anni e li ha persino pilotati in due dei suoi film, ossia ‘Senti chi parla’ del 1989 e ‘Nome in codice: Broken Arrow’ del 1996. Quasi 30 anni fa, questa passione l’ha spinto a scrivere e illustrare un libro per suo figlio e adatto per tutte le età.

Festival di Cannes, grande attesa per il film di John Travolta sull’aviazione

Ispirato ai ricordi d’infanzia dell’attore di ‘Grease’, ‘Pulp Fiction’ e ‘La febbre del sabato sera’ dal suo primo volo in aereo alle persone e alle storie indimenticabili che ha raccolto nel corso degli anni, il racconto si estende come un viaggio nostalgico nell’epoca d’oro dell’aviazione attraverso un bambino di nome Jeff e interpretato da Clark Shotwell, che ha la passione per il volo. Insieme alla madre, Kelly Eviston-Quinnett, partono per un viaggio di sola andata verso Hollywood, attraverso gli Stati Uniti.

Tutto ciò che avrebbe potuto essere un semplice volo si è trasformato nel viaggio di una vita che ha segnato il destino del giovane protagonista. Nel cast del film, che sarà disponibile dal 29 maggio su Apple Tv, c’è anche la figlia di Travolta, Ella Bleu. L’attore, che da ora è anche regista, torna a Cannes, dove in passato aveva già presentato ‘Pulp Fiction’ nel 1994, in veste di attore. Ma anche ‘She’s So Lovely’ nel 1997 e ‘I colori della vittoria’ nel 1998.