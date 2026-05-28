Da Michael Jordan a Due Lipa: perché la Sicilia è la nuova meta esclusiva del turismo mondiale

Lo sbarco dei Vip

C’era una Sicilia prima di The White Lotus e ce n’è una dopo. La prima era la terra amata dai viaggiatori innamorati del Mediterraneo autentico, dei borghi sospesi nel tempo, delle spiagge selvagge e della cultura millenaria. La seconda, invece, è diventata un fenomeno globale del turismo di lusso internazionale, trasformandosi nell’oggetto del desiderio del jet set mondiale grazie all’effetto della celebre serie HBO che ha acceso i riflettori internazionali sull’isola.

Non è un caso che anche il Washington Post abbia parlato apertamente di “White Lotus Effect”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. Da Dua Lipa a Brad Pitt, passando per Jeff Bezos – che ha scelto Taormina per la luna di miele con Lauren Sánchez – fino a Michael Jordan, Martin Scorsese, top model, imprenditori e magnati della finanza internazionale: nel 2025 la Sicilia si è confermata una delle mete più amate dalle star mondiali.

Anche Stanley Tucci, protagonista de Il Diavolo veste Prada 2 e da sempre innamorato dell’Italia, ha celebrato la Sicilia nella sua serie Tucci in Italy, dedicando all’isola una delle puntate più apprezzate. Un fenomeno che va ben oltre il turismo d’élite e racconta qualcosa di più profondo: il fascino irresistibile della “sicilianità”.

Da Taormina alle Eolie, dalle spiagge incontaminate del Ragusano fino ai borghi dell’entroterra ricchi di storia e tradizioni, la Sicilia si conferma ambasciatrice mondiale di uno stile di vita unico, capace di fondere cultura, autenticità, accoglienza e bellezza mediterranea. Un’identità forte che conquista viaggiatori in cerca non soltanto di lusso, ma di esperienze autentiche, relazioni umane e sapori genuini.

Turismo in Sicilia: oltre 22 milioni di presenze nel 2025

I numeri confermano questo momento d’oro. Secondo il rapporto Prometeia sul turismo in Sicilia, nel 2025 l’isola ha registrato 22,5 milioni di presenze turistiche: gli italiani si fermano a circa 10 milioni (-6,3% rispetto al 2024), mentre gli stranieri hanno raggiunto quasi quota 13 milioni (+5,5%). Sempre più visitatori internazionali scelgono la Sicilia attratti dall’estetica del “buon vivere”, dalla cucina d’autore, dall’arte millenaria e dall’immagine internazionale costruita negli ultimi anni anche grazie al cinema e alle serie tv.

La “sicilianità” è ormai diventata un marchio riconoscibile nel mondo. Dalla moda all’enogastronomia, dall’artigianato storico fino alle eccellenze imprenditoriali locali, l’isola esporta uno stile di vita che viene percepito come sinonimo di autenticità e qualità. Tra i simboli più iconici c’è anche Polara, storica azienda fondata nel 1953 e diventata negli anni uno dei marchi più rappresentativi del Made in Sicily nel settore beverage.

Ma la Sicilia non cresce soltanto nel turismo. Secondo Sicindustria, l’export siciliano verso