Copé rompe il silenzio: così gli estremisti vendono illusioni e distruggono la Francia: meno slogan e più fermezza dalla destra repubblicana

Foto: Facebook / dai social e dall'autore dell'articolo (4 maggio 2026)

Il libro, la road-map

Dallo scempio della sovranità nucleare al tabù dell'immigrazione, l'autore e politico di lungo corso traccia la rotta per una destra di governo che non scende a patti con gli estremi e mette al centro il realismo, il lavoro e l'identità laica dello Stato

Già ministro delle finanze dal 2004 al 2007, rispettivamente nei governi Raffarin e Villepin, presidente del gruppo Ump all’Assemblea nazionale durante la presidenza di Sarkozy e sindaco della città Meaux, nella Seine e Marne, dal 1995, con l’eccezione del breve intervallo tra il 2002 e il 2005, Jean François Copé torna protagonista della scena politica con l’uscita del suo libro Quando i populisti tradiscono il popolo, edizioni Plon. L’esponente di LR (i repubblicani) sostiene una destra che non scende a compromessi con i partiti populisti. E difende un progetto basato su due pilastri: fermezza e realismo.

Copé e le parole d’ordine della destra repubblicana

Copé ricorda quello che affermò inequivocabilmente il suo mentore Jacques Chirac nel suo ultimo discorso presidenziale dell’11 marzo 2007: «Non scendete mai a compromessi con l’estremismo, il razzismo, l’antisemitismo o il rifiuto dell’altro. L’estremismo è un veleno: divide, perverte, distrugge tutto». Dietro il malcontento, tre critiche continuano a ripresentarsi. Tre accuse che si sentono da anni, sia da attivisti scoraggiati. Che da cittadini francesi disillusi: insincerità, mancanza di leadership e inefficacia.

È all’incrocio di questi tre elementi che prosperano i populisti. Promettono tutto ciò che i partiti al governo non sono più in grado di offrire: dire la verità. Una leadership forte. E, soprattutto, risultati immediati. Laddove i partiti al governo cercano ancora di spiegare la complessità della realtà, i populisti ripetono incessantemente il trito cliché “volere è potere”.

La presidenza di François Hollande, tra il 2012 e il 2017, fu un chiaro esempio di insincerità, una vera e propria caricatura. Puramente opportunista, il candidato si è lasciato inebriare dalla musica dei comizi elettorali. Dagli slogan che infiammano la folla. Dalle frasi che finiscono in prima pagina sui giornali il giorno dopo. Come dimenticare il 2012 e la pugnalata alle spalle inferta dalla sinistra all’industria nucleare francese? Un settore d’eccellenza sacrificato sull’altare di un patto elettorale tra socialisti e ambientalisti per conquistare il potere.

Una scelta sancita da François Hollande e poi attuata da Emmanuel Macron. La merce di scambio? I due reattori della centrale nucleare di Fessenheim. Sono stati spenti a febbraio e giugno 2020, nonostante l’Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN) avesse confermato che la cessazione della produzione presso l’impianto era avvenuta con «un livello di sicurezza molto soddisfacente». In altre parole, nulla giustificava la chiusura di una centrale elettrica che produceva energia stabile. A zero emissioni di carbonio. E a basso costo. I 12 miliardi di kilowattora di energia elettrica prodotti ogni anno rappresentavano all’epoca quasi il 70% del consumo dell’Alsazia.

In effetti, l’accordo iniziale tra il Partito Socialista e Europe Ecology– I Verdi, firmato pochi mesi prima da Martine Aubry e Cécile Duflot, prevedeva la chiusura di ventiquattro dei cinquantotto reattori nucleari allora in funzione. Invitato a un dibattito con François Hollande nel marzo 2012 nel programma Des paroles et des actes (Parole e fatti), Copé fece presente che questo approccio avrebbe aumentato la dipendenza dal petrolio. Mostrò anche che si mettevano a rischio 400.000 posti di lavoro.

Il “tradimento” del nucleare

Durante la campagna presidenziale, François Hollande modificò infine la promessa: non si trattava più di chiudere ventiquattro reattori, ma di ridurre la quota di energia nucleare al 50% del mix energetico francese. Un obiettivo iniziale fissato per il 2025, che, pochi anni dopo, Emmanuel Macron posticipò al 2035. Ma la riduzione dell’energia nucleare rimase un dato di fatto e quattordici reattori furono chiusi.

Indebolendo la filiera nucleare, si è sacrificata una parte della sovranità francese

Si è indebolito un intero modello industriale perché è il prezzo dell’elettricità a determinare la competitività di un Paese. Aumentando il costo della produzione energetica si sono penalizzate le fabbriche francesi, i posti di lavoro e le esportazioni. Ma il problema più grave è che, indebolendo la filiera nucleare, si è sacrificata una parte della sovranità francese. Si è barattata una fonte energetica nazionale a zero emissioni di carbonio con una dipendenza dal gas importato, soggetta alle bizzarrie dei mercati e ai capricci delle potenze straniere.

In pochi anni, centinaia di ingegneri se ne sono andati. Competenze uniche sono scomparse. Le assunzioni si sono interrotte. E le scuole hanno adeguato i loro programmi e i giovani ingegneri si sono allontanati da questa strada, che non sembrava più offrire un futuro. Ciò ha messo in discussione competenze affinate in oltre cinquant’anni di esperienza!

La trappola del compromesso

Il loro talento non sta nel risolvere i problemi, ma nel trasformarli in rabbia e risentimento. Questi ciarlatani non cercano di allentare le tensioni, ma di rivolgerle contro il sistema. Si aggrappano a ciò che non va. Lo esagerano, lo amplificano e, in definitiva, ne traggono profitto. In un Paese come la Francia, dove così tante cose non funzionano, i ciarlatani si insinuano nelle crepe, non per chiuderle. Ma per sfruttarle. Trasformano ogni difficoltà in una piattaforma. Ogni ansia in una leva. Traggono profitto dal caos, non per sfuggirgli, ma per mantenerne il controllo. E questa dinamica è ulteriormente rafforzata da un contesto internazionale instabile.

Eppure, per Copé la Francia dispone di tante risorse come l’industria aerospaziale, fonte di orgoglio nazionale. Con Airbus, Safran, Dassault, Thales e Ariane Group, la Francia rimane al centro dell’avventura spaziale europea. Migliaia di ingegneri progettano ogni giorno ciò che il mondo intero acquista dalle industrie francesi: precisione, affidabilità e competenza. Il Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi, il più grande evento aerospaziale al mondo, che si tiene ogni due anni, ne è una testimonianza.

Immigrazione tra identificazione e separatismo, integrazione e prevaricazione

Copé affronta un altro teme che è diventato centrale nel dibattito pubblico: il separatismo. E quando oggi si parla di separatismo, tutti sanno quale questione concentra la maggior parte delle domande: quella dei musulmani in Francia. È attorno a loro che si sono cristallizzate la maggior parte delle tensioni, delle incomprensioni e, a volte, delle abdicazioni politiche. Gradualmente, associazioni, gruppi religiosi e attivisti identitari hanno sostituito la fraternità repubblicana con un senso di esclusività. Col tempo, abbiamo assistito all’emergere di rivendicazioni basate non più sull’uguaglianza dei cittadini, ma sul riconoscimento delle affiliazioni.

Al riguardo Jean François Copé vuole essere molto chiaro: appartenere ad una comunità, farvi riferimento, identificarsi con essa, non pone assolutamente alcun problema. Copé considera naturale sentirsi vicini a un gruppo con cui si condivide una lingua, un’origine, una religione, o persino una passione o una professione. Il problema inizia quando le regole che questa comunità si impone pretendono di prevalere su quelle della Repubblica. Da quel momento in poi, la comunità non è più un legame; diventa un confine.

Laicità come confine e il rifiuto del separatismo islamista

Questa strategia è diventata palesemente evidente durante la campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 2024. Lo scioglimento a sorpresa del parlamento e la conseguente campagna elettorale lampo avrebbero dovuto riportare il dibattito sulle priorità urgenti del Paese: l’economia, la sicurezza e la coesione nazionale. Ma La France Insoumise (LFI) e i suoi alleati Verdi e Socialisti hanno scelto un campo di battaglia completamente diverso: Gaza. Non per risolvere il conflitto, dato che la questione non aveva chiaramente nulla a che fare con le elezioni parlamentari. Ma per perseguire un unico obiettivo: mobilitare gli elettori in base alla loro origine, religione o appartenenza identitaria.

I candidati non hanno parlato di lavoro, istruzione o potere d’acquisto, ma di un conflitto esterno le cui terribili e tragiche cause sono ben note, un conflitto sfruttato per fomentare le tensioni tra le comunità. Le vere battaglie si combattono altrove: nelle moschee dove si esprime l’estremismo fondamentalista. Nelle associazioni che aggirano le leggi del 1901 e del 1905. E nelle reti che minacciano l’ordine pubblico, soprattutto nelle carceri. È su questo terreno che bisogna essere efficaci. Non sulla base di provocazioni mediatiche.

Copé si sente tanto più libero di scrivere queste righe perché fu lui stesso, tra il 2008 e il 2011, a guidare un’importante campagna per vietare per legge l’uso del burqa, ovvero non un semplice velo, ma una maschera integrale che lascia scoperti solo gli occhi di chi la indossa. Ironia della sorte, i primi due a opporsi a questa misura furono… Jean-Marie Le Pen e Tariq Ramadan! I due estremi si incontrano sempre… E quando un problema viene risolto per i francesi, per loro è sempre una cattiva notizia. È proprio qui che emerge una nuova differenza fondamentale tra un partito di governo e un partito populista: il metodo.

È proprio qui che la laicità gioca un ruolo centrale. Non si tratta di negazione delle religioni, contrariamente a quanto molti ciarlatani cercano di far credere. La laicità è innanzitutto una protezione e una libertà. Libertà di praticare la propria religione, se lo si desidera, ma a due condizioni: rispettare la religione altrui e rispettare le leggi della Repubblica.

L’ultimo vulnus: il legame tra immigrazione e insicurezza

L’ultimo tabù: il legame tra immigrazione e insicurezza, una questione estremamente delicata che fa il gioco dei populisti. Questa strumentalizzazione del dibattito si spiega anche con il silenzio dei partiti di governo, frenati dal timore di dire la cosa sbagliata e di subire una reazione negativa da parte dei media. Se i francesi, sondaggio dopo sondaggio, si mostrano così critici quando si parla di immigrazione, è principalmente a causa dell’insicurezza che essa genera. Affermare ciò non è né controverso né eccessivo. Significa semplicemente riconoscere la realtà dei fatti. I francesi non sono né razzisti né disumani. Non chiedono la chiusura delle frontiere, ma il loro controllo.

Il rifiuto dei francese dell’immigrazione incontrollata

Ciò che rifiutano è l’immigrazione che lo Stato non controlla più e di cui vedono gli effetti nefasti: disordine, precarietà, insicurezza. Il dibattito sull’immigrazione è rimasto intrappolato tra negazionismo e caricature. Ciò che serve, al contrario, è una risposta repubblicana e umana a questa situazione insostenibile, che garantisca che l’immigrazione sia un successo e non un fallimento. Perché al di là dell’accoglienza degli immigrati, è l’integrazione stessa ad essere in stallo.

Le interpretazioni sociali e l’assenza di punti di riferimento

Su questo argomento si scontrano due visioni opposte, entrambe riconducibili a obiettivi populisti. All’estrema sinistra, la tentazione è quella del vittimismo. Ogni trasgressione viene spiegata dal contesto: povertà, disoccupazione, una situazione familiare complicata, mancanza di punti di riferimento. Tutto diventa una scusa. Questa interpretazione sociale, in quanto esclusiva, finisce per negare la responsabilità individuale. Assolve coloro che pretende di proteggere e alimenta la convinzione che si possa essere cittadini senza doveri. All’estrema destra, si assiste all’estremo opposto: la stigmatizzazione.

Immigrazione e integrazione, la terza via: quella dell’osservazione lucida e della fermezza repubblicana

Le persone vengono individuate, generalizzate e le loro opinioni ampliate. Un intero segmento della popolazione viene ritenuto responsabile delle colpe di pochi semplicemente perché condivide la stessa religione, origine o colore della pelle. Questa scorciatoia, oltre ad essere ingiusta, è assurda. La Repubblica non esclude nessuno, ma non giustifica tutto. Esiste tuttavia un’altra via: quella dell’osservazione lucida e della fermezza repubblicana. La logica è la stessa anche oggi: due estremi che si presentano come avversari, eppure si alimentano a vicenda. Ognuno funge da spauracchio per il campo avversario; ognuno rafforza la legittimità dell’altro.

E chi immagina di poter “usare” l’estrema destra contro l’estrema sinistra, o viceversa, dovrebbe ricordare che la storia non perdona mai questo tipo di azzardo. Due facce della stessa medaglia, quella che sfrutta il male invece di curarlo. Ecco perché Copé equipara l’estrema sinistra all’estrema destra. «Quando ero presidente dell’Ump – scrive Copé – la nostra linea era chiara: respingere entrambi gli estremi, inequivocabilmente, senza calcoli. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare, molti a sinistra si rifiutano di farlo, mostrando una scandalosa indulgenza nei confronti di Lfi e chiudendo un occhio sull’imperdonabile compromesso elettorale del Partito Socialista con Lfi».

«Come si può spiegare questo vergognoso atteggiamento? Ha radici profonde. Perpetua una vecchia tentazione: quella di sospendere il giudizio morale non appena una causa si proclama superiore. Sono le stesse correnti intellettuali e politiche che hanno impiegato decenni per riconoscere la realtà e la portata dei crimini stalinisti. Sono anche quelle che, dopo la guerra, hanno mantenuto una comoda mitologia attorno al Partito Comunista Francese, presentato come il “partito dei 75.000 fucilati”. Una cifra in gran parte fantasiosa quando gli storici odierni ricostruiscono una tragica realtà del tutto sproporzionata a questa narrazione storica. Una leggenda utile, concepita per mascherare un’altra realtà: quella di un partito a lungo allineato con Mosca, silenzioso durante il patto tedesco-sovietico, e che si unì veramente alla Resistenza solo dopo l’invasione nazista dell’Urss nel giugno del 1941».

«In ogni epoca, la stessa retorica è all’opera: minimizzare gli errori, relativizzare i compromessi, giustificare l’imperdonabile in nome dell’unica lotta ritenuta suprema, la lotta contro l’estrema destra. Certo, l’immagine del Partito Comunista Francese (PCF) non ha nulla a che vedere con quella dell’era sovietica, e il suo peso elettorale è crollato. Ma come possiamo dimenticare il lavoro metodico della sinistra intellettuale nell’oscurare, dopo la guerra, le tragedie di Budapest del 1956, di Praga del 1968, o persino di Varsavia del 1980?».

In questa nebbia di ricordi, ognuno aggiunge il proprio tocco personale. La France Insoumise (LFI) sfrutta le ferite del passato per riaccendere gli odi del presente. Nei suoi discorsi, la Francia è sempre colpevole. L’estrema sinistra sviluppa un’interpretazione militante ed emotiva della storia, dove, ancora una volta, la complessità scompare a favore di giudizi semplicistici. Non è più la storia che si cerca di comprendere, ma una storia strumentalizzata, filtrata attraverso i codici della woke culture e della cancel culture. L’emozione sostituisce l’analisi, la condanna sostituisce la comprensione, e il presente detta i suoi verdetti morali sul passato.

Copé ironizza sulla guerra di personalità, spesso infantile, che investe il centro-destra francese. Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal – un neoconvertito! –, Bruno Le Maire, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, David Lisnard… Cinquanta sfumature di destra quando gli estremi mostrano una linea retta e nessuna sfumatura.

I nodi da sciogliere: efficienza decisionale e fermezza repubblicana

Sappiamo che quando i partiti di governo deludono; i partiti populisti prosperano. Quando i primi si sottraggono o negano le proprie responsabilità, i secondi rafforzano le loro posizioni e le loro tattiche di facciata. Non si offrono di governare, ma di denunciare, rifiutare e dividere. Gli usignoli più demagogici cominciano a cantare: abrogazione della riforma pensionistica. Aumento generalizzato del salario minimo. Congelamento dei prezzi. Riduzione dell’IVA. Uscita dal mercato elettrico europeo e, naturalmente, aumenti delle tasse per i ricchi e i superprofitti. Sia a destra che a sinistra, si ripete lo stesso schema: promesse lusinghiere, spesso contraddittorie, sempre irrealizzabili, ma calibrate per sedurre il maggior numero di persone nel breve termine. Con la certezza di chi non dovrà mai rendere conto delle proprie azioni, questi ciarlatani vendono illusioni a basso costo. Affermano di curare, ma non guariscono mai.

Questo, del resto, è intrinseco al loro approccio: il male deve persistere, il loro “paziente” deve rimanere ansioso, dipendente, vulnerabile. Perché? Per rimanere suscettibile alla loro retorica. La “destra repubblicana e gollista” ha sempre cercato di rompere questo circolo vizioso riconoscendo con calma i problemi: sì, siamo di destra e sappiamo perché. Perché la libertà economica è un pre-requisito per la redistribuzione. Perché l’ordine garantisce rispetto e pace civile. Perché le politiche sociali devono essere generose ma anche ben finanziate. Perché l’iniziativa privata è una forza. Perché la laicità è la libertà di praticare la propria religione, se lo si desidera, a patto di rispettare le religioni altrui e le leggi della Repubblica.

Le linee guida di sempre di Copé

In breve, abbracciando ciò che costituisce il Dna della destra: ordine e progresso, responsabilità e lavoro, libertà e solidarietà. Questa è la linea che Copé sostenne quando guidava l’Ump e Sarkozy era Presidente della Repubblica. Per riformare la Francia, infine, Copé propone di agire per decreto-legge su alcune questioni importanti presentate durante la campagna elettorale. Non è un metodo autoritario: i decreti-legge sono previsti dalla Costituzione e permettono di tornare all’efficienza e alla rapidità d’azione in un mondo in cui ci vogliono 18 secondi per inviare un tweet. E 18 mesi per approvare una legge…