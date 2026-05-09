Conte parla dell’operazione subita: “Intervento delicato ma riuscito. Ora sto bene”

Foto: Immago economica / PAOLA ONOFRI (2026-04-23)

Asportata una neoplasia

L’operazione repentina dei giorni scorsi aveva fatto provocato preoccupazione e anche molte voci nei palazzi della Politica. Oggi un una intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stella, racconta l’intervento e il suo stato di salute, fugando ogni dubbio e fermando ogni indiscrezione: «Ho subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza».

Ringraziamenti ai medici

L’ex presidente del Consiglio ha spiegato che per lui «Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa. Voglio ringraziare Olivia, mio figlio e i miei familiari, che mi sono stati sempre accanto, ringrazio l’équipe medica che mi ha seguito e la mia comunità politica. Tutti si sono stretti attorno a me, mi hanno riempito d’affetto».

Solidarietà trasversale

Preoccupazione dai colleghi parlamentari e attestati di solidarietà «da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell’informazione. Ho apprezzato molto, mi creda. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima. È quel che ho cercato di fare in questi anni di impegno e in questa prova mi è stato restituito».

E dover sospendere gli impegni in agenda «Questo mi è pesato, sì. Da quando ho iniziato a fare politica non mi ero quasi mai fermato, se non per pochissimi giorni di riposo. Questa volta ho dovuto annullare appuntamenti in tutta Italia e saltare anche il Primo Maggio, che avevo programmato di passare con i lavoratori che rischiano il posto e per i quali continueremo a batterci».